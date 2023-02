Devolve ICMS: famílias já podem retirar cartão do benefício no RS; saiba como

Ao todo, 92 mil famílias têm direito a receber R$ 100 a cada três meses. Usuária mostra cartão do programa Devolve ICMS no RS

O governo do Rio Grande do Sul começou a distribuir, nesta segunda-feira (13), o Cartão Cidadão para 92 mil famílias que têm direito a receber valores do programa Devolve ICMS. O benefício destina quatro parcelas de R$ 100 ao ano para famílias inscritas no CadÚnico que recebam o Bolsa Família ou aos titulares que tenham algum dependente matriculado no ensino médio da rede estadual.

A entrega é realizada em todos os municípios do estado (veja os locais aqui), de segunda a sexta. Os pontos de entrega ficarão fechados entre 20 e 22 de fevereiro, em razão do Carnaval. É necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto e número de CPF.

Em Porto Alegre, o resgate do cartão ocorre na sede da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), localizada na Avenida Borges de Medeiros, 521, no Centro Histórico. O atendimento no local é de segunda a sexta, das 9h às 14h.

Já em Canoas, as entregas ocorrem no prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, na Avenida Getúlio Vargas, 5.001, no Centro. O local está aberto de segunda a sexta, das 10h às 15h.

Segundo o governo, os pagamentos são realizados a cada três meses. O Cartão Cidadão funciona como um cartão de débito e pode ser utilizado em diversos estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias.

