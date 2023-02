Dez anos de história e celebração de ancestralidades: cortejo do Baque Caipira leva 123 integrantes ao pré-Carnaval em Piracicaba

Símbolos e personalidades das tradições piracicabanas serão celebrados em apresentação que teve meses de confecção de figurinos; concentração começa às 15h, na Praça Dr. Tibiriçá. Cortejo Baque Caipira de Piracicaba

A celebração das ancestralidades dará o tom do cortejo do Baque Caipira no pré-Carnaval de Piracicaba (SP), neste sábado (11), a partir das 15h. O grupo percussivo de maracatu vai reunir 123 integrantes, confeccionou figurinos e adereços por meses e vai retratar símbolos e personalidades das tradições piracicabanas.

O cortejo terá as características batidas do maracatu de baque virado do grupo, tocadas a partir de instrumentos como agbês, ganzás, alfaias, caixas e gonguê. E vai trazer elementos e personagens característicos das nações de Pernambuco, mas reinventados a partir da linguagem e referenciais locais. Uma exaltação à cultura afro-caipira piracicabana.

A corte real será composta por porta-estandarte, dama do paço, baianas, caboclos, lanceiros, catirinas, trabalhadores rurais, vassalos, baiana rica, orixás, povo de santo e a realeza. Como rei, o representante do batuque de umbigada, Pedro Soledade; como rainha, Ediana, do samba de lenço; do hip hop, a princesa Mayra Kristina Camargo e o príncipe Bira Pper.

“É um presente para toda a população que poderá sentir durante o trajeto a força da nossa história constituída das ancestralidades africana, indígena e caipira. Estamos muito felizes com esse evento, pois além de anunciar a retomada do carnaval de rua, após dois anos de pandemia, será um momento de celebração dos nossos 10 anos de história”, explica a educadora, pesquisadora e produtora cultural Natalia Puke, que é coordenadora e batuqueira no Baque Caipira.

Segundo ela, durante a década de existência, o grupo se fortaleceu com a pesquisa, vivências realizadas com os mestres, apresentações públicas e com os projetos sociais voltados para as comunidades periféricas.

“Todas essas experiências nos possibilitaram muito aprendizado e ao mesmo tempo a missão em difundir e multiplicar os saberes da cultura brasileira”, acrescenta.

Fundador do Baque Caipira, o músico Maikão destaca a diversidade que o cortejo vai abranger e intenção de agregar culturas. “A nossa manifestação cultural contempla a valorização das pessoas de todas as manifestações culturais regionais da nossa terra: pessoal do batuque de umbigada, pessoal do samba de lenço, pessoal diverso da nossa cidade. A gente homenageia o nosso baque nos dez anos, fortalecendo nossa resistência, fortalecendo a nossa ancestralidade indígena, que são os paiaguás, que eram indígenas que viveram na nossa região, entre outros”.

Maikão observa que o Baque não é um bloco de Carnaval, mas um grupo com atividades permanentes. “Uma semana antes do Carnaval é a nossa celebração, porque a gente atua o ano inteiro e todo dia. Todo dia nós somos uma cultura. Nós somos uma cultura viva. E no dia 11 de fevereiro a gente celebra todo o trabalho que a gente desenvolveu o ano inteiro”.

“A gente batuca o baque virado e desenvolve o baque virado com o sotaque nosso, regional, com nossas melodias, falando do nosso ambientes, misturando nossos ritmos dentro de nossas manifestações junto com o baque virado, que é essa grandeza que nasce lá no nordeste e vem contemplar o mundo inteiro com esse encanto, com essa batucada”.

Outras atrações

Às 15h, tem início a concentração na praça doutor Tibiriçá, no Centro, com discotecagem com o projeto N’Calma, coletivo de músicos, artistas e produtores que atuam na região metropolitana de Campinas desde de 2009, unindo arte, música e cidadania.

Na sequência, o destaque fica com uma caminhada cujo trajeto resgata memórias de resistência do povo negro e indígena, com saída da praça Tibiriçá, que é um antigo cemitério de negros escravizados; passando pela Igreja de São Benedito, patrimônio da comunidade negra de Piracicaba, cujo patrono é o Santo Preto; finalizando o percurso no Largo dos Pescadores, território do povos nativos, os paiaguás, e também local de rotas de fuga de pessoas escravizadas.

Já a apresentação do Baque Caipira dá início às comemorações dos dez anos do grupo e ao projeto “Maracatu Baque Caipira se esparra pelos chãos”, que foi contemplado em edital do ProAC.

Após o Cortejo, já no Largo dos Pescadores, a festa continua com discotecagem com projeto N’Calma e, para finalizar a noite, show “Thereza Alves e Lu Garcia cantando à vontade com Maikão, André Grella e Renato Borghi”.

Serviço

O quê: Cortejo de pré-carnaval do Baque Caipira

Quando: Sábado (11), a partir das 15h

Onde: A partir das 15h, concentração na praça doutor Tibiriçá (Rua do Rosário, 618, Centro), onde acontece a discotecagem com o projeto N’Calma. Às 18h, chegada no Largo dos Pescadores, com discotecagem e show “Thereza Alves e Lu Garcia cantando à vontade com Maikão, André Grella e Renato Borghi”

Quanto: Evento gratuito e livre para todos os públicos

Outros sete blocos vão agitar as ruas da cidade no final de semana seguinte. Segundo a prefeitura, entre os homenageados estará Roberto Crivelari, grande entusiasta do Carnaval de rua na cidade e que morreu em junho de 2022, aos 67 anos. Veja abaixo mais detalhes das atrações seguintes e se programe.

Sexta-feira (17)

O cortejo do Bloco do Bagaço abre o feriado de Carnaval na sexta. Formado por 10 sambistas e pagodeiros, o grupo faz sua estreia no carnaval piracicabano.

O grupo fica na Praça da Boyes, no Centro. A brincadeira do bloco será das 17h às 22h.

Sábado (18)

Dois blocos tomam as ruas da cidade no sábado de Carnaval, ambos com 14 anos de atividades.

A folia começa com o cortejo do Mete Marcha, que nasceu dentro da Quilombola Comunidade Samba. A concentração será às 12h30 em frente ao portal do Engenho Central, na Avenida Doutor Maurice Allain, 454, e segue com marchinhas de Carnaval até o Chafariz no Parque do Mirante.

O tradicional Cordão do Mestre Ambrósio continua a festa, com a concentração às 17h, na Praça da Boyes para, às 18h, seguir até o largo dos Pescadores. O grupo foi criado em homenagem a Ambrósio Caldeira, figura conhecida da boemia piracicabana, que faleceu aos 88 anos, em 2019. No cortejo, desfilam ao som de sambas e marchinhas.

Domingo (19)

O bloco Pira Pirou faz a folia do domingo. Esta será a quinta vez que o grupo participa do Carnaval de Piracicaba. O bloco estimula a ocupação dos espaços públicos como forma de valorizar a cidade e seu uso democrático.

A concentração será às 15h na Praça José Bonifácio, no Centro, seguindo em cortejo pela Rua São José, a partir das 17h, virando na Avenida Beira Rio e chegando até o Largo dos Pescadores.

Segunda-feira (20)

O Bloco do Amor continua a festa na segunda. O grupo, que nasceu dentro do bar Dolores House, escolheu o tema “diversidade”, mostrando o Carnaval da mistura, da pluralidade e da igualdade.

A concentração será às 18h, na Praça da Boyes, e o cortejo segue até o Largo dos Pescadores.

Terça-feira (21)

O Bloco da Ema, mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos, fecha a programação de Carnaval em Piracicaba. O grupo leva cocos, cirandas e outros ritmos tradicionais do Carnaval pernambucano ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores.

O desfile dos blocos carnavalescos de Piracicaba tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, com o fornecimento de banheiros químicos posicionados nas ruas por onde passam os foliões.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Piracicaba, fazendo a segurança durante o evento.

