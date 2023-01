Dez das 49 cidades das regiões de Piracicaba e Campinas banhadas pelas bacias PCJ têm reservatórios municipais

Segundo dados do Consórcio PCJ, entre as dez, cinco construíram as represas nos últimos dez anos. Secretário-executivo da entidade alerta sobre a necessidade de ter autonomia hídrica. Apenas 10 cidades das áreas de Campinas e Piracicaba têm reservatórios municipais

Dez das 49 cidades das regiões de Piracicaba (SP) e Campinas (SP) que integram as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) possuem reservatórios municipais de água. Os dados são do Consórcio PCJ, que aponta que, destas, cinco construíram essas represas nos últimos dez anos.

Da área do PCJ, construíram represas próprias Artur Nogueira, Capivari, Cordeirópolis, Cosmópolis, Indaiatuba, Louveira, Nova Odessa, Rio das Pedras, Santa Bárbara d’Oeste e Vinhedo. Destas, cinco construíram as estruturas nos últimos dez anos. São elas:

Cordeirópolis – represas do Ibicaba e do Santa Marina, que também está em obras

Indaiatuba – represa do Capivari Mirim

Louveira – represa Córrego Fetá

Artur Nogueira – barragem do Cotrins, que passou por reparos, e a nova represa do Boa Vista, que está com obras ainda em fase inicial

Vinhedo – Represa 4, que fica na região dos bairros Capela e Santa Cândida

Em Cordeirópolis, a barragem de Santa Marina deve ser concluída ainda nesse ano. A obra começou em 2017. A represa terá capacidade para 1,5 bilhão de litros de água, o suficiente para abastecer o dobro da população do município, que hoje chega nos 26 mil habitantes.

“Com a estiagem, realmente a gente não tinha água para a população toda e também para o polo cerâmico. Todo ano tinha escassez de água […] Dessa forma [com a represa], a gente não precisa ficar fazendo rodízio, coisas desse tipo. A água é aberta 24 horas por dia”, diz o secretário de Obras e Planejamento de Cordeirópolis, Marcelo Coghi.

Uma verba de R$ 10 milhões para a obra foi conquistada junto ao governo federal.

Barragem de Santa Marina tem conclusão prevista para este ano em Cordeirópolis

Estudo previa necessidade em 1992

Secretário-executivo da entidade, Francisco Lahoz aponta a necessidade de autonomia hídrica devido ao crescimento populacional. Segundo ele, em 1992, foi feito um grande estudo regional que concluiu que os reservatórios do Sistema Cantareira não seriam suficientes para atender os 76 municípios das bacias PCJ.

“Então, foram recomendados, na ocasião, a construção de três reservatórios regionais, um em Amparo, um em Pedreira e outro em Salto e, se possível, que cada município tivesse o seu reservatório municipal. Por quê? As populações crescem aproximadamente, aqui na nossa região, 60 mil habitantes por ano. Então, a cada ano precisamos de água para mais 60 mil habitantes e água também para a indústria e a agricultura”, explica.

Dois grandes reservatórios regionais estão em construção e já tem 55% das obras concluídas. Eles ficam nas cidades de Amparo e Pedreira. A previsão é que fiquem prontos entre o fim desse ano e o início de 2024. Eles devem abastecer prioritariamente os municípios da Região Metropolitana de Campinas e cidades do médio e baixo Piracicaba.

Já o reservatório do Piraí está com o projeto em fase final e deve começar a ser construído ainda esse ano, em Salto. Um dos municípios que vai se beneficiar dessa obra é Indaiatuba.

Mas, além dos reservatórios regionais, é fundamental que cada cidade também tenha o seu próprio reservatório para dar conta de toda a demanda, que só aumenta. Um armazenamento estratégico.

“O reservatório regional, como ele atende muita gente, se ocorre um único problema, poderá colocar o caos frente a todos. Agora [com represas municipais], você tem o caos no reservatório regional, mas você tem o plano B. É aquele que garante, sobre seu gerenciamento, a água na estiagem”, justifica Lahoz.

Ele indica, ainda, a adoção de outras iniciativas para reforçar a garantia hídrica. “Construir reservatórios secos, que a gente chama de bacias de retenção, na zona rural. Então, ao mesmo tempo que você faz irrigação para a lavoura você evita asseoreamentos nos rios. E piscinões ecológicos, que são piscinas secas, em praças públicas e áreas verdes, mas não pavimentados. Que eles sejam livres, para que a água penetre no subsolo e evite inundações”.

