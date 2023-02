Dez pessoas são presas durante operação de Carnaval da PM

Também houve apreensão de armas, carros e drogas. Três casos de importunação sexual foram registrados pela polícia. PM durante policiamento em festa de carnaval

Dez pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos no estado durante os primeiros dias de folia. O balanço parcial da operação de Carnaval realizada pela Polícia Militar foi divulgado nesta segunda-feira (20).

A ação da PM começou na quinta-feira (17) e segue até esta terça-feira (21). Durante a operação está sendo reforçado o policiamento ostensivo, principalmente nas cidades onde há programações carnavalescas e nos locais onde há eventos.

Segundo a PM, 101 eventos em todo estado tiveram policiamento nos primeiros dias de folia. O balanço aponta ainda foram feitas 1,2 mil abordagens a pessoas e 427 a veículos. Dois carros furtados ou roubados foram recuperados e duas armas irregulares retiradas de circulação.

Foi registrado também um acidente com vítimas de lesões e três casos de importunação sexual. A polícia afirmou ainda que apreendeu 38 quilos de drogas.

Durante a operação, além do policiamento ordinário – do dia a dia – serão empregados quase 2 mil policiais para atuar em diversas modalidades de policiamento, seja a pé ou motorizado. Também estão sendo realizadas blitz e abordagens em pontos estratégicos das cidades.

