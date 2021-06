Di Chiesa in Chiesa! 25 anni dopo papà Enrico, anche Federico segna in un Europeo: è la prima volta nella storia

Federico Chiesa segna il gol del vantaggio contro l’Austria nel successo per 2-1 degli azzurri. La rete arriva 25 anni quella di papà Enrico Chiesa: è la prima volta nella storia che padre e figlio segnano in un Europeo

Di padre in figlio, di Chiesa in Chiesa! L’Italia vince ancora in un Europeo nel segno di un membro della famiglia Chiesa. Federico sblocca un intenso Italia-Austria, complicato ottavo di finale di Euro 2021: palla dalla sinistra, stop letteralmente di faccia, finta di destro sul difensore in arrivo e diagonale mancino che trafigge il portiere. Rete che toglie dai guai gli azzurri, fino a quel momento apparsi molto nervosi per una gara che sembra essere sfuggita di mano. La rete arriva a 25 anni e 12 giorni da quella di papà Enrico, datata 14 giugno 1996 ad Anfield contro la Repubblica Ceca. La storia si ripete, anzi si scrive per la prima volta: non era mai successo che padre e figlio segnassero in un Europeo. È un’Italia da record, non c’è dubbio!