Di necessità virtù: italiani più “green” in tempo di crisi

Sensibilità ambientale e disponibilità a tradurla in azioni quotidiane concrete. Risulta molto positivo il ritratto degli italiani che emerge dalla recente indagine di Gpf Inspiring Research per Taskrabbit, che ha analizzato il nostro rapporto con la sostenibilità e l’aumento del costo della vita.

Il dato più rivelante è che la quasi totalità degli italiani (97%) presta attenzione alla sostenibilità ambientale, fattore che, unito all’aumento dei costi dell’energia e del carovita, influenza i comportamenti quotidiani e le piccole grandi scelte del 77% della popolazione. In questa prospettiva, quello domestico diventa lo spazio per eccellenza in cui coltivare uno stile di vita più “green” e consapevole che si traduce soprattutto in un immobile a risparmio energetico (23%), nell’utilizzo di pannelli fotovoltaici e di fonti rinnovabili (17%), nonché in un’abitazione a minor impatto ambientale (15%) e che riesca a limitare i consumi (13%).

La ricerca rivela una significativa attenzione degli italiani alla differenziazione dei rifiuti (83%) e a un utilizzo moderato del condizionatore (50%). Si registra anche un’accresciuta attenzione alla classe energetica degli elettrodomestici prima del loro acquisto (87% degli italiani).

Nel quotidiano, gli italiani ritengono che le principali soluzioni per arginare il caro prezzi siano evitare gli sprechi alimentari (80%), ridurre i consumi di acqua, luce e gas (78%), usare soltanto lampadine a Led (77%) e spegnere gli elettrodomestici quando non sono in uso (74%).

Dalla ricerca emerge anche un’accresciuta consapevolezza degli italiani di cosa sia l’efficienza energetica. Lo dimostra il fatto che il 60% di essi conosca la classificazione energetica della propria abitazione e sia pronto ad adottare soluzioni come l’installazione di vetri ad alta efficienza energetica (49%) o la sigillatura delle finestre (21%) per ovviare al problema degli spifferi, fino al cambio del rubinetto in caso di perdite (85%) e all’installazione di un soffione ad alta efficienza per risparmiare acqua sotto la doccia (28%).

Attenzione particolare, infine, viene riservata all’acquisto e alla gestione dei mobili. Il 68% della popolazione preferisce acquistare mobili robusti e che possano eventualmente essere riparati, mentre il 20% predilige acquistare mobili usati presso mercatini o antiquari.

L’articolo Di necessità virtù: italiani più “green” in tempo di crisi proviene da The Map Report.