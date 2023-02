Dia da Mamografia: volume de procedimentos é retomado em Marília e Bauru após queda na pandemia

Assim como outros tipos de exame, houve represamento, principalmente em 2020. Motivo da queda no número de exames, que deixou sequelas, foi a imposição de restrições pela Covid-19. Carreta de mamografia passou pelo centro-oeste paulista, como em Marília (SP), em esforço para diminuir represamento

O Dia Nacional da Mamografia é celebrado neste domingo (5) e a data nunca foi tão importante para conscientizar sobre a importância do procedimento, que voltou ao patamar pré-pandemia, em Marília e Bauru (SP), após represamento no ápice da Covid-19.

A mamografia é uma das principais formas de rastreio do câncer de mama e o total de exames em Marília caiu de 6,8 mil em 2019 para 4 mil no ano seguinte, quando o coronavírus chegou ao Brasil e impôs uma série de restrições.

Assim como outros exames preventivos, muitos procedimentos deixaram de ser feitos, inclusive em 2021, quando foram realizadas 4,6 mil mamografias em moradoras de Marília. Já no ano passado, foram 6,8 mil.

Em Bauru, no ano passado, a recuperação no volume de exames ficou acima de 2018, mas ainda abaixo de 2019 – respectivamente 9,9 mil e 12,4 mil exames. Em 2020 o total caiu para 8,8 mil, com recuperação significativa nos dois anos seguintes, 11,3 mil em 2021 e 11,5 mil no ano passado.

Os dados são do Sistema de Informações de Câncer, obtidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), consultados na última sexta-feira (3).

Médico mastologista da Santa Casa de Marília (SP) fala sobre a importância da mamografia

Consequências da queda de exames

Na avaliação do médico mastologista Carlos Alberto da Silva Giandon, que atua no setor de oncologia da Santa Casa de Marília, o déficit de exames durante a pandemia da Covid-19 deixou sequelas.

Entre as consequências associadas à situação estão os recordes consecutivos de internações em decorrência de neoplasia na mama, nome técnico do câncer de mama.

Médico destaca que a queda na realização de exames de mamografia durante a pandemia pode ser causa do aumento das internações por câncer de mama

Em Marília foram 215 em 2021, e 224, no ano passado, entre janeiro e novembro, já que os número de dezembro ainda não foram publicados.

Em Bauru também houve recorde de internações pelo mesmo motivo, com 259 casos em 2022.

Contudo, há pontos positivos, apesar do aumento de internações, que é decorrente de casos agravados principalmente devido à falta de diagnóstico precoce, quando o diâmetro do tumor é inferior a dois centímetros.

“Desde o final do ano passado esforços vêm sendo feitos para atacar o represamento de exames, como a passagem da carreta da mamografia por cidades da região, por exemplo”, comentou o mastologista.

Segundo Carlos Alberto, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mulheres acima de 50 anos podem fazer a mamografia a cada dois anos. No entanto, pela saúde complementar há indicação para a realização a partir dos 40 anos, anualmente.

“Quando há mais de dois casos de câncer de mama na família, a mulher deve começar a fazer a mamografia 10 anos antes do diagnóstico nas mulheres com parentesco. Se a mãe teve câncer com 45, aos 35 já deve ser iniciado o acompanhamento pela filha”, explica o médico.

Ainda na juventude, mulheres devem se habituar ao autoexame, com o toque das mamas após o período menstrual, além da observação de alterações na pele, presença de nódulos e eventuais sangramentos pelo mamilo.

O mastologista também explica que o ultrassom nas mamas deve ser encarado como exame complementar, mas não como protocolo de rastreio. “Como é menos dolorido, existem mulheres que perguntam por essa opção, mas a finalidade do ultrassom é a confirmação da existência de nódulos”.

