Dia da Mulher: apenas com vozes femininas, Jardim Botânico lança recurso para ampliar turismo acessível

Nos diferentes setores de plantas do parque em Bauru (SP), os visitantes podem acessar via QR Code informações em áudio sobre as espécies. Gravações foram feitas pelas profissionais da Rádio Unesp em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Através do QR Code, visitantes tem acesso a informações sobre as espécies de plantas nos diferentes setores do Jardim Botânico em Bauru

Prefeitura de Bauru/ Divulgação

O Jardim Botânico de Bauru (SP) lançou neste fim de semana um projeto em homenagem a Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em 8 de março, e também em alusão aos 29 anos de fundação do parque, completados também neste mês.

A iniciativa une tecnologia, acessibilidade e a homenagem às mulheres. Agora todo o visitante que chegar aos diferentes setores de plantas e flores do Jardim Botânico poderão acessar via QR Code informações em áudio sobre as espécies e as gravações foram todas feitas por vozes femininas que atuam na Rádio Unesp. (Saiba mais abaixo).

Cada setor das coleções de plantas ganhou uma placa indicativa com o QR Code. Basta apontar sua câmera do celular nesse dispositivo que ele vai abrir um link para acessar um áudio explicativo de cada área.

Essa iniciativa atende a uma demanda crescente do público que é deficiente visual (aqueles que possuem baixa ou nenhuma visão).

Os monitores do Jardim Botânico vão auxiliar esses frequentadores durante o passeio ou agendamento de uma visita dentro do Programa de Educação Ambiental fazendo o mesmo passo a passo para acessar os áudios que explicam detalhes de cada coleção de planta existente no JB.

Jardim Botânico de Bauru tem entrada gratuita

Jardim Botânico de Bauru/Divulgação

Vozes femininas

Cada áudio traz uma familiaridade para quem é da cidade. As ‘donas das vozes’ são conhecidas pelo público que acompanha a rádio cultural e educativa bauruense.

Por exemplo, quando for até o setor do Mirante, você vai ouvir uma breve explicação na voz de Cilene Barros, de teor educativo e informativo sobre a estrutura e as plantas existentes naquele local.

Cada áudio possui, em média, de 4 a 5 minutos de duração, e foram gravadas voluntariamente por cada jornalista.

Cilene Barros trabalha como produtora musical há mais de 30 anos na Unesp FM e ela é quem dá a voz do texto explicativo sobre o mirante e sobre a coleção etnobotânica.

Jornalistas da Rádio Unesp são as donas das vozes nas gravações sobre os setores do Jardim Botânico em Bauru

Prefeitura de Bauru/ Divulgação

Outra marcante voz que explica sobre as coleções das pteridófitas (samambaias), do Lago de Plantas Aquáticas e do Herbário do Jardim Botânico é da jornalista Eleide Bérgamo, há mais de 30 anos na Unesp FM.

As Coleções das Orquídeas e das Bromélias são personificadas na voz da jornalista Janice Sato, que atua na Comunicação Interna em instituições de saúde e também integra a equipe da Unesp FM.

A jornalista Larissa Rosseto dá voz aos setores referentes ao Arboreto e à Campanha dos Saguis. Ela foi editora de texto, apresentadora e repórter na TV Unesp e hoje está na equipe da Unesp FM.

QR Code

A implantação do QR Code nas placas indicativas das coleções do JB de Bauru é uma das iniciativas pioneiras entre os demais jardins botânicos do Brasil e do mundo. A proposta surgiu a partir do programa de educação ambiental que está vigente no local desde 1994.

A proposta é promover acessibilidade a estudantes e visitantes que são deficientes visuais e que podem, a partir da ajuda dos profissionais do JB ou dos acompanhantes, acessar o áudio das explicações de cada coleção de plantas.

Outros Jardins Botânicos brasileiros utilizam o QR Code, mas a maioria é voltada para a compra de ingressos e não focada na promoção da educação ambiental e turismo acessível.

Existem outros projetos no JB de Recife, por exemplo, que possui o dispositivo em áudio e também no JB de Brasília, que aproveita esta tecnologia para que o visitante tenha acesso a mapas de localização.

Serviço

O horário de funcionamento do Jardim Botânico de Bauru é das 8h às 16h, todos os dias (inclusive domingos e feriados). A entrada é gratuita.

Agendamentos de escolas devem ser feitos exclusivamente pelo e-mail jbbauru@gmail.com. O endereço é Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 232 – s/n – entrada pelo Zoológico Municipal.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Ufficio Stampa