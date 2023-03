Dia da Mulher terá ação de vacinação com banda de frevo em Aracaju

O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra a covid-19 na capital. Vacina; Covid-19; Aracaju; drive thru

Divulgação/Sérgio Silva/PMA

Nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da mulher, uma ação de vacinação contra a Covid-19 será realizada em Aracaju, com banda de frevo, para celebrar a data e aumentar a cobertura vacinal. A informação é da secretaria Municipal de saúde (SMS).

Com o título ‘Mulheres saudáveis e na folia’ a iniciativa acontece das 8h às 14h na praça General Valadão e é voltada para pessoas com idade a partir dos 12 anos.

Segundo a SMS, a ação também busca aproximar o usuário e facilitar o acesso aos imunizantes. Para ter acesso ao serviço de vacinação na praça, basta apresentar cartão de vacinação e documento com foto.

Ainda segundo a SMS, o reforço vacinal é uma forma de estimular o sistema imunológico a se proteger novamente.

valipomponi