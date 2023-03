dia-das-mulheres:-como-manter-a-autenticidade-perante-os-desafios-constantes?

Conheça a história de Andréa Pereira, proprietária da Andréa Negócios Imobiliários em Araras/SP, que se destaca pela sua autenticidade na vida pessoal e nos negócios

Divulgação: Andréa Negócios Imobiliários

Por mais que o mundo esteja sempre em evolução, um dos maiores desafios das mulheres ainda se mantém atual: quebrar estereótipos mantendo a própria autenticidade. Se conquistar seu próprio espaço ainda é desafiador, imagine há 15 anos atrás, quando Andréa Pereira começou sua trajetória em um setor em que predominavam os profissionais homens com perfil sênior: o mercado imobiliário.

Tendo começado a trabalhar aos 16 anos, no regime CLT, Andréa sempre foi inquieta. Não aguentava ficar em um mesmo emprego por mais que um ano, pois as funções rapidamente se tornavam monótonas perto da rapidez de seu aprendizado. Foi assim, com essa inquietação e necessidade de aprender, que se encontrou na área comercial. E se o seu perfil possibilitaria uma carreira em vendas, por que não vender o que há de mais valioso, que é o sonho da maioria das pessoas? Assim, com 22 anos, Andréa entrou no segmento imobiliário como corretora de imóveis com enormes desafios.

Quando perder sua essência não é uma opção, resiliência e paciência precisam ser constantes.

Atuando desde o início de forma independente, a corretora não se deixou intimidar com o cenário do mercado em Araras, até então dominado pelos homens. Enxergar o quão promissor era a profissão e a oportunidade de conexão com as pessoas a fez persistir. Resiliência e paciência foram seus principais parceiros, já que perder a sua autenticidade e essência nunca foi uma opção. Por isso, recorreu a qualificação profissional para se diferenciar e ser competitiva no mercado. Se graduou em Direito e fez pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil e Direito Imobiliário.

Antigo escritório na Rua Júlio Mesquita, centro de Araras.

Divulgação: Andréa Negócios Imobiliários

Qualificação profissional e aprender continuamente são primordiais para construir a confiança em si mesmo. E acreditar em seu próprio caminho não pode faltar para quem deseja viver de forma autêntica. Com essa lição, Andréa ampliou seus horizontes profissionais e abriu seu escritório, começando uma nova etapa de desafios. Como nunca havia trabalhado em uma imobiliária, não tinha adesão aos processos existentes. Os processos de captação de imóveis e de venda de seu escritório, Andréa Negócios Imobiliários, foram criados com base em sua percepção e conhecimento de mercado, buscando aumentar a segurança das transações de compra e venda para ambas as partes. Apesar da resistência inicial ao diferente, os processos implantados garantem eficiência, o que resulta em alto índice de fidelização dos clientes.

Escritório inaugurado em junho de 2022, na Rua Francisco Leite, 94, no Centro de Araras, SP.

Divulgação: Andréa Negócios Imobiliários

Coragem para tentar, errar e aprender rapidamente tornam possível encontrar um caminho só seu.

Com posicionamento firme, preservação de seus valores e sua forma única de conduzir os negócios, hoje lidera a equipe do escritório Andréa Negócios Imobiliários, formada por profissionais de ambos os sexos. Referência não apenas na sua área, a corretora que se tornou uma grande empresária do segmento imobiliário não pensa em parar por aqui. Ao contrário. Inspirando clientes e parceiros, hoje o seu desafio continua o de se manter autêntica, sem precisar se curvar aos modismos das mídias sociais ou apostar em estratégias que não acredita para ter sucesso.

E como isso é possível? Se dando a liberdade de testar estratégias e abordagens que fogem das convencionais do mercado. Sabendo, humildemente, que erros e aprendizados andam lado a lado e que quando se decide ser diferente o preço pode até ser alto, mas os resultados compensam. Afinal, para uma mulher que anseia criar seu próprio caminho nada é mais recompensador do que imprimir sua marca no mundo com autenticidade.

Quer continuar se inspirando nessa história de autenticidade? Acompanhe:

Instagram: @andreanegociosimobiliarios

Site: andreanegociosimobiliarios.com.br

Rua Francisco Leite, 94, Centro – Araras SP

Vittorio Ferla