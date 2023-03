Dia de campo explora potencial do cacau em Rondônia

Um dos temas abordados foi como o cacau pode ajudar na polinização. Reflorestamento de áreas degradadas através da lavoura de cacau também foi debatido. Lavoura de cacau em dia de campo em Rondônia

Mikely Azevedo/Rede Amazônica

O reflorestamento nas reservas legais das propriedades, assim como nas áreas de preservação permanente, deve ser feito com plantas nativas da região, e por isso, o cacau se torna uma opção para os produtores de Rondônia.

Segundo Sara Line, assessora técnica ambiental, entre as opções nativas, a lavoura de cacau é a melhor opção.

“O grande diferencial é que, além de ser uma espécie passível de reflorestamento nativa da região amazônica, ela também pode beneficiar o produtor através da geração de renda, fomentando a economia”, explicou.

Dia de Campo do Cacau em Rondônia

Mikely Azevedo/Rede Amazônica

Para os técnicos que fazem o acompanhando dos produtores, o foco precisa ser em produzir amêndoas de qualidade, para que elas possam ser utilizadas em chocolates finos, como é o caso do vencedor do concurso nacional Deoclides Pires da Silva.

De acordo com Francisco Bezerra, extensionista rural da Emater, o produtor precisa estar pronto para seguir um direcionamento baseado em boas práticas, desde a plantação até o processo de venda das amêndoas.

“As indústrias do mundo estão de olho no nosso cacau, mas para isso, nossos produtores precisam de assistência técnica, material genético e toda a tecnologia possível. O produtor está tendo essa oportunidade”, disse Francisco.

A lavoura de cacau do produtor Laudir Cordeiro, que fica localizada na linha 632 km 15, é considerada um banco diversificado de genéticas. Na propriedade, é possível encontrar três variedades, mais o seminal, que auxilia na floração e na produtividade, principalmente dos clonais. Em apenas três anos, Laudir Cordeiro revela que a primeira produção já superou as expectativas.

“Eu trabalhava com meu pai, mas decidi ter a minha. Eu tirava o leite e aí eu falei ‘vou tentar ter outra rendinha’. Comecei com mil pés, depois plantei mais 350 e depois mais 265. A primeira produção eu fiz 1.7 mil kg, mais de 1kg por pé”, explicou o produtor Laudir Cordeiro.

Segundo dados fornecidos pela Emater, no município de Jaru, existem cerca de 1,5 mil hectares de plantação de cacau. No estado de Rondônia, são mais de 9 mil hectares, o que garante uma média de produção de 6 mil toneladas da fruta por ano, ficando em 4º lugar no país.

Vito Califano