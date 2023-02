Dia de Iemanjá: celebrações são realizadas em cidades do RS

Municípios do Litoral Norte, do Litoral Sul e do interior homenagearam Rainha do Mar. Fiéis prestam homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá em Cidreira

O dia 2 de fevereiro começou com diversas homenagens a Iemanjá, orixá conhecida como Rainha do Mar, em cidades litorâneas e do interior do RS. A data também marca o dia de Nossa Senhora de Navegantes, santa católica protetora dos marinheiros, celebrada em Porto Alegre.

As celebrações à Iemanjá começaram nas primeiras horas da madrugada. Veja abaixo:

Litoral Norte

Em Cidreira, oferendas foram feitas ao pé da estátua de oito metros de altura. O público se concentrou no santuário dedicado à Iemanjá, onde foram realizados shows de artistas. A celebração seguiu na praia. Barcos artesanais com velas, flores, doces e perfumes foram oferecidos à orixá.

Homenagens na estátua de Iemanjá em Cidreira

Em Tramandaí, mais homenagens foram realizadas. Depois de uma procissão, os fiéis se reuniram na praia. Na cidade de Torres, uma procissão foi realizada até a beira-mar da Prainha, com reverências na orla.

Litoral Sul

A praia do Cassino, em Rio Grande, reuniu milhares de fiéis já na noite de quarta (1º). Uma grande procissão seguiu em direção ao monumento que fica na orla.

Festa de Iemanjá na praia do Cassino, em Rio Grande

Interior

Cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes na festa realizada em Rio Pardo, banhado pelos rios Pardo e Jacuí, durante a madrugada. A procissão liderada pelos pais de santo de casas africanas percorreu ruas do município, a 147 km de Porto Alegre, até a Praia dos Ingazeiros. Um show de fogos anunciou a chegada do público ao rio.

Em Cachoeira do Sul, a 200 km ca Capital, uma carreata está marcada para a noite desta quinta, percorrendo ruas da cidade até a Praia Nova. Uma roda de umbanda irá celebrar a orixá. Uma estátua de Iemanjá será sorteada em uma rifa.

Homenagens à Iemanjá em Rio Pardo

