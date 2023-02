Dia de Iemanjá: religiosos do Oeste Paulista explicam a representatividade da Rainha das Águas, a Orixá mais popular do Brasil

Data celebrada nesta quinta-feira (2) tem importância nos cultos de Umbanda e Candomblé. Dia de Iemanjá é celebrado nesta quinta-feira (2)

Leonardo Bosisio/g1

Os candomblecistas e umbandistas comemoram, nesta quinta-feira (2), o Dia de Iemanjá, uma das Orixás mais populares do Brasil e conhecida como Rainha do Mar. Ela está ligada às águas, à maternidade, ao equilíbrio emocional e psicológico e à proteção das mulheres e crianças, principalmente mulheres grávidas.

Orixá das águas

Conforme explica a mãe de santo Mariana Pereira Kuhn Grigollette, da Casa de Yemojá, em Presidente Prudente (SP), Iemanjá tem como tradução do seu nome “mãe dos filhos peixes” e é uma deidade do panteão Iorubá.

“A maior representação de Yemanjá é a água, aqui no Brasil sendo mais conhecida como a Rainha do Mar. Isso se deu pois os povos africanos desembarcavam nas praias e ali era o local ao qual prioritariamente tinha água, assim, facilitando o culto desta divindade”, explicou Mariana ao g1.

Representação de Iemanjá

Emmanuel Freire

O pai de santo Alexandre de Paula Gomes, também de Presidente Prudente, informou que Iemanjá, na Umbanda, é a mãe geradora de vida, sendo quem cuida da “multiplicação celular dos seres vivos dentro dos ventres maternos de todas as espécies, seja da flora, da fauna ou dos seres humanos”.

A mãe de santo ressalta que ela é a Orixá mais popular do Brasil, tem importância nos cultos de Umbanda e Candomblé, ao qual “tem muitos devotos e filhos”, e que ela é ligada às águas, à maternidade, ao equilíbrio emocional e psicológico e à proteção das mulheres e crianças, principalmente mulheres grávidas.

“As pessoas recorrem à grande mãe para pedir boa sorte, fertilidade, proteção e equilíbrio”, salientou Mariana.

Representação de Iemanjá

Clara Dias

Ainda segundo a responsável pela Casa de Yemojá, a Orixá está presente em todas as águas, “a mãe do mar também é mãe das nascentes e dos rios, por isso, louvamos dizendo ‘Odo Iya’, que significa Mãe do Rio”.

“Aqui no Brasil, popularmente criou-se um arquétipo de Yemanjá um pouco diferente do seu culto origem, mas de nada diminui ou invalida sua história, pelo contrário, essa grande Orixá é uma das deidades mais populares do Brasil e a qual possui milhares de devotos, tendo como representação arquetípica o seu espelho, conchas e enfeites, sendo esses elementos que caracterizam sua força e exaltam sua beleza”, informou Mariana ao g1.

Representação de Iemanjá

Clara Dias

A mãe de santo reforçou que a Orixá é originária de povos Iorubá, sendo assim, não é uma mulher branca com cabelos lisos, pelo contrário, é representada por uma mulher negra e opulenta.

“Eu sou filha de Yemanjá, ela é a Orixá ao qual eu sou iniciada na tradição do Candomblé. Yemanjá para mim é tudo, é minha grande mãe, minha proteção e minha confiança. É quem rege os meus caminhos, abençoando a mim, a minha família e os meus filhos”, declarou Mariana.

Para Alexandre, Iemanjá representa a geração de tudo o que é bom e a geração de amor ao próximo.

“Mãe Iemanjá representa a geração de tudo o que é bom na vida do ser humano em geral. Não só a vida especificamente, mas, a todas as coisas que nos fazem humanos, a geração de amor ao próximo, a geração do saber, a geração em si”, reforçou o pai de santo.

Dia de Iemanjá é celebrado nesta quinta-feira (2)

Leonardo Bosisio/g1

Sincretismo

A Orixá do Candomblé e da Umbanda é sincretizada em Nossa Senhora dos Navegantes, uma santa da Igreja Católica, o que, conforme explicou a mãe de santo, tem relação com a chegada dos povos africanos ao Brasil.

“Primeiro contato era com o mar e muitos recursos de trabalho também se davam através da pesca e de serviços em embarcações. Os pescadores e quem fazia do mar o seu sustento tinham como padroeira e protetora a santa católica. Assim, essas duas deidades foram correlacionadas sincreticamente”, reforçou Mariana ao g1.

O pai de santo Alexandre afirmou que Nossa Senhora dos Navegantes foi associada com Iemanjá pela história de vida entre ambas e a representatividade que elas têm. Além de buscar fugir da perseguição que existia há tempos atrás.

Já Mariana salientou que é necessário compreender que não são as mesmas. São duas protetoras, vindas de povos e culturas diferentes.

Oferenda feita em agradecimento a Iemanjá

Núcleo Umbandista e Kardecista Sagrado Coração do Amor Divino/Cedida

Marinheiros

Dentro da Umbanda, Iemanjá tem grande ligação com a Linha de Marinheiro, por ser a regente das águas salgadas. A mãe de santo informou ao g1 que, em tempos remotos, as pessoas que viviam da pesca e outras atividades ligadas ao mar tinham essa grande mãe como protetora.

“Quando olhamos a cultura do Brasil e da Nigéria (povos Iorubá), compreendemos que não há ligação alguma entre Yemanjá e Marinheiros, pois são cultos e povos diferentes separados por um continente. Porém, aqui no Brasil as possibilidades acontecem, fazendo com que as tradições se unam e se complementem através da força da fé”, finalizou Mariana.

Já Alexandre ressalta que os marinheiros são espíritos de pessoas que trabalhavam no mar, que já foram pescadores, capitães de navios, imediatos de embarcações e inclusive piratas que viveram a tempos atrás.

“Iemanjá rege a linha de marinheiros, tendo sobre eles o controle de sua irradiação e energia, amparando e energizando essa linha de trabalho tão linda e tão abençoada da Umbanda”, afirmou o pai de santo ao g1.

Dia de Iemanjá é celebrado nesta quinta-feira (2)

Leonardo Bosisio/g1

Festividades

O Pai Hemerson, do Templo de Umbanda Reino de Xangô, em Presidente Epitácio (SP), explicou ao g1 que o “tempo das águas”, período em que os terreiros realizam suas homenagens e oferendas para Iemanjá, ocorre entre o dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, sincretizada com a Orixá Oxum, e o dia 2 de fevereiro.

Além disso, fica à escolha de cada templo religioso a melhor data para fazer as ofertas para a Orixá das Águas.

“Aqui, na nossa região, a gente tem a tradição de fazer no fim de ano, por causa das federações, dos terreiros mais antigos que trazem essa tradição, antes de finalizar o ano. Mas em outros estados, como no Rio, Bahia, se comemora no dia 2 de fevereiro, que é o dia do sincretismo religioso”, ressaltou Hemerson.

Comemorações realizadas no Rio Paraná, em Presidente Epitácio (SP), celebram Iemanjá

Tenda Espírita de Umbanda Nossa Senhora do Carmo/Cedida

Dia de Iemanjá é celebrado nesta quinta-feira (2)

Leonardo Bosisio/g1

