Aposta simples de Araraquara e São Carlos ganharam R$ 2,4 mil. Na Lotofácil, duas apostas de Araraquara levaram R$ 786 cada. Dia de Sorte: bolão de São João da Boa Vista ganha prêmio de R$ 14,9 mil

Um bolão de São João da Boa Vista (SP) acertou seis dezenas no concurso 718 do Dia de Sorte, sorteado na quinta-feira (9), e ganhou R$ 14,9 mil.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta com 12 números foi realizada da na lotérica Big Sorte São João.

Uma aposta simples de Araraquara, feita na Lotérica Zebrão, e uma de São Carlos, feita na Pé Quente Loterias, ganharam R$ 2,4 mil cada.

O prêmio principal saiu para Embu das Artes. O apostador vai receber R$ 2,1 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 11 – 13 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22.

Mês de sorte: Setembro

O próximo sorteio ocorre neste sábado (11) com prêmio estimado em R$ 150 mil.

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Duas apostas simples de Araraquara (SP), uma feita na Casa Lotérica Prime e outra na Lotérica 36, acertaram 14 dezenas no concurso 2.735 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira, e ganharam R$ 786 cada.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 06 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25.

Ninguém acertou o prêmio principal que está acumulado em R$ 4 milhões. O próximo sorteio ocorre nesta sexta-feira (10).

