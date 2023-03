Dia do Circo é comemorado com oficina de acrobacias, apresentações e cortejo em Santos, SP

Atividades acontecerão no Novo Quebra-Mar, no Parque Roberto Mário Santini. Confira a programação do Dia do Circo neste domingo (26) em Santos, no litoral de SP.

Prefeitura de Santos/ Divulgação

Uma programação em prol do Dia do Circo acontece em Santos, no litoral de São Paulo, neste domingo (26). Será realizada uma oficina de acrobacias, além de apresentações e cortejo de grupos circenses da região. Todas as atividades acontecerão, a partir das 9h, no Parque Roberto Mário Santini.

Organizadas pela Bella Cia. e a Porto Circense, as atividades do ‘Circolando Circo na Cidade’ seguem até às 20h30. As atrações começam com a oficina de acrobacias, malabares e equilíbrio ‘Café com Circo’, das 9h30 às 11h30.

Às 15h, o parque municipal recebe o cortejo ‘O Circo Chegou!’. Já às 16h é a vez de Gala de Rua ‘Piolim’, uma apresentação de números circenses com artistas da região.

Na sequência, às 17h, vem a apresentação do ‘Balancê’. O Loop de Improviso, um jogo de improvisação artística de multilinguagem, ganha o palco às 18h. O Circolando Forró encerra a programação às 19h30.

O Dia Municipal do Circo é comemorado em 27 de março e foi instituído em 2021. O objetivo é fazer uma homenagem à essa manifestação cultural no país e uma referência ao palhaço brasileiro Piolin, nascido nesta data, em 1887. O dia também celebra o leque de artistas circenses que desenvolvem importantes atividades culturais.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

pappa2200