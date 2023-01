Dia do Combate ao Trabalho Escravo: MPT Campinas fecha 2022 com alta de 48% no n° de denúncias contra prática

Foram 157 denúncias dessa natureza recebidas no ano passado, ante 106 em 2021. Órgão credita crescimento a uma maior ‘conscientização social’. Trabalhadores encaravam jornada exaustiva de trabalho em oficina de costura em Indaiatuba

Ministério Público do Trabalho (MPT)

O Ministério Público do Trabalho da 15ª Região (MPT-15), com sede em Campinas (SP), recebeu em 2022 um número 48% maior de denúncias relacionadas a trabalho análogo à escravidão do que no ano anterior. O dado foi divulgado pelo órgão na semana do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado neste sábado (28).

De acordo com o levantamento, o MPT-15, que atende 599 municípios do interior de São Paulo e litoral norte paulista, recebeu 157 denúncias dessa natureza no ano passado. Já em 2021, o total havia sido de 106 denúncias.

Por meio da assessoria de comunicação, o órgão afirmou que considera que o aumento das denúncias está relacionado à conscientização das pessoas.

“Acreditamos que a conscientização social acerca do trabalho escravo tem aumentado, seja pela participação dos órgãos de imprensa na cobertura das ocorrências ou pela disseminação do tema nas mídias sociais e outros canais de comunicação, resultando em um aumento do número de denúncias”, diz.

Ações de combate e acordos

Em paralelo ao aumento das denúncias, as iniciativas de combate à prática também aumentaram, segundo o MPT. Entre elas, a atuação em conjunto com outras instituições.

“O crescimento [das denúncias também] se dá devido ao aumento das iniciativas institucionais de combate, inclusive de aproximação do MPT com outros órgãos públicos como Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal, além do próprio Ministério Público Federal, dentre outros, o que possibilita uma atuação mais organizada, célere e proativa”, afirma o órgão.

Parte final da cadeia de combate ao trabalho escravo, os termos de ajuste de conduta (TACs) celebrados no MPT-15 com empresas que se utilizaram da prática também cresceram e quase dobraram em 2022 no comparativo com 2021.

TACs celebrados em 2021 – 26

TACs celebrados em 2022 – 49

Aumento: 88%

Já o número de audiências extrajudiciais conduzidas por procuradores do Ministério Público do Trabalho subiu de 53 para 69 no período.

Moradia onde ficavam 17 trabalhadores tinha condições precárias em Indaiatuba, diz PM

Reprodução/EPTV

Conscientização

Como estratégia para erradicação da prática, o MPT pontua a importância de datas como a que celebra o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo para exposição e aumento da conscientização social sobre o tema.

Além disso, o órgão cita a atuação em coordenadoria que busca fomentar eventos e campanhas que abordem o assunto.

“Dentro dessa coordenadoria existem mecanismos para o fomento de eventos, campanhas, trabalhos conjuntos e outras iniciativas, com o objetivo de divulgar o conceito do trabalho escravo, como ele se dá, os canais de denúncia, entre outros, possibilitando estratégias de divulgação institucional e conscientização.”

Com sede em Campinas, o MPT tem unidades administrativas em Araçatuba, Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São José dos Campos. Denúncias podem ser encaminhadas ao órgão por meio de site oficial da instituição.

A sede do MPT-15, em Campinas

Fernando Pacífico / g1

