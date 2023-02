Dia do feijão: teste seus conhecimentos sobre essa paixão brasileira

De onde surgiu esse alimento? Qual o estado de origem do feijão-carioca? Confira as curiosidades no podcast e faça o quiz para saber se entende tudo do ‘amigo’ do arroz. Dia Mundial do Feijão é comemorado no dia 10 de fevereiro

Betty Subrizi/ Unsplash

O Dia Mundial do Feijão é comemorado nesta sexta-feira (10). A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), em 2019.

O dia não é apenas dele, mas de um grupo de sementes secas comestíveis de leguminosas chamado de pulses. Elas possuem um papel importante como alimentos sustentáveis e relevantes para o combate da fome no mundo.

Faça o quiz abaixo para ampliar seus conhecimentos sobre o alimento que é um dos “queridinhos” do prato do brasileiro. 🎧 Para se preparar, ouça o podcast “De onde vem o que eu como”.

Dia do feijão: teste seu conhecimento sobre o alimento

