Dia do Repórter: jovem inspirada por Glória Maria é voz contra o racismo e quer ser correspondente internacional

Aos 16 anos, Mirella Archângelo se prepara para ingressar na faculdade e treina nas redes sociais o que aprendeu com o ícone da TV brasileira cinco anos atrás em Ribeirão Preto, SP. ‘Ganhei mais maturidade’, diz repórter mirim que se inspira em Glória Maria

O que era uma brincadeira de criança virou o sonho da vida de Mirella Archangello, de Ribeirão Preto (SP). Em 2017, quando tinha 11 anos, ela e os irmãos viralizaram nas redes sociais ao brincarem de fazer reportagem. Mas eles denunciavam coisa séria: os buracos da rua onde moravam. O vídeo acabou chamando a atenção da jornalista da Globo Glória Maria, ícone da TV brasileira que morreu no dia de 2 de fevereiro.

Nas redes sociais, a repórter mirim recebeu o apelido de “Mini Glória Maria”. Desde então, Mirella cresceu, mas ainda sonha em ser jornalista e está começando a escrever sua própria história.

“É um privilégio ser associada a ela. Porém eu falo que tem a Mirella Archangelo sozinha, que cresceu, que conheceu a Glória Maria, mas que cresceu e agora criou sua própria personalidade”, diz.

A estudante Mirella Archangello, de Ribeirão Preto, SP, foi inspirada pela jornalista Glória Maria

Nesta quinta-feira (16), é celebrado o Dia Nacional do Repórter. Hoje, Mirella tem 16 anos e cursa o segundo ano do Ensino Médio. No próximo ano, quando for prestar o vestibular para valer, quer garantir a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Mas, desde já, ela aplica os ensinamentos que Glória Maria passou em 2017. Na internet, Mirella fala com 61 mil seguidores. Os temas variam entre racismo, dicas de leitura e, tal qual uma jornalista, compartilha informações.

O encontro de Mirella com Glória Maria em 2017

Repórteres mirins de Ribeirão Preto se encontram com a jornalista Glória Maria

A história de Mirella começou com uma brincadeira com os irmãos. Como as crianças sempre foram extrovertidas, os pais incentivavam os filhos a gravarem reportagens caseiras que faziam parte do “Jornal Mirim”.

Em uma delas, a estudante é a repórter que denuncia os buracos da Rua Egydio Pedreschi, no bairro Avelino Alves Palma, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Os irmãos apareceram na EPTV, afiliada da TV Globo, para cobrar a prefeitura sobre o conserto do asfalto na porta de casa.

Nas redes sociais, os internautas começaram a chamar Mirella de Mini Glória Maria. E, durante uma reportagem de Natal em 2017, o Fantástico promoveu um encontro.

Glória Maria conheceu a fã Mirella, de 11 anos, em Ribeirão Preto, em 2017

O encontro mudou os rumos da vida da Mirella que, até então, sonhava em ser professora de português. Apaixonada pela leitura e pela escrita, ela gostava de ensinar os irmãos mais novos.

Entretanto, encontrar Glória Maria foi como encontrar a si mesma: a menina negra e da periferia viu que ela poderia ser uma jornalista e conhecer o mundo.

Agora, Mirella quer ser correspondente internacional, nome dado aos repórteres que trabalham no exterior. “Eu acho muito bonita essa parte do jornalismo”, explica.

Mirella e os irmãos ainda guardam o microfone e a câmera de brinquedo da reportagem de 2017 em Ribeirão Preto, SP

Foto de 2017 mostra Mirella e os irmãos fazendo reportagem de brincadeira na rua da casa deles em Ribeirão Preto, SP

‘Histórias Negras Importam’

Nas redes sociais, um dos projetos mais queridos de Mirella é a série “Histórias Negras Importam”. Os vídeos começaram a ser publicados em novembro de 2021, no Dia da Consciência Negra.

“Eu falava que estar ali era estar cursando o meu jornalismo, entre aspas, e fazendo, na prática, o que eu gosto de fazer, que é falar, gravar”, explica.

O foco da série é contar histórias de personalidades negras, tanto do passado quanto do presente. A principal motivação é mostrar como essas pessoas estão presentes tanto na história quanto atualmente, buscando direitos.

“Eu falo que é um projeto que eu adoro muito fazer, é a minha maior felicidade, porque além de eu ganhar conhecimento do meu povo, eu também conto histórias para as outras pessoas gerando esse conhecimento”, explica.

Mirella, que atribuiu sua consciência racial à educação que recebeu dos pais, conta que a ideia surgiu da falta que sentia ao ver os livros didáticos de história. “Quando a gente vai estudar escravidão, principalmente, vem muito com a perspectiva de como se nós negros quiséssemos ser escravizados e como se tivesse sido algo legal e benéfico, mas não foi nada disso”, afirma.

Afastamento das redes sociais

A pandemia de Covid também abalou a saúde mental de Mirella, que ficou desanimada ao ver que os vídeos da série ‘Histórias Negras Importam’ não tinham o retorno esperado. “Isso foi me desmotivando. Eu comecei a me culpar muito”, lamenta.

Para Mirella, o algoritmo da plataforma não favorece criadores de conteúdo negros. “Eu via o vídeo de outros influencers da minha idade e eu ficava pensando: ‘nossa, mas eu não tenho esse tanto de vizualização. O que eu estou fazendo de errado?”, questionava.

No fim de 2022, ela se afastou de vez das redes sociais, quase desistiu de cursar jornalismo e pensou em seguir carreira no direito. A morte de Glória Maria no início de fevereiro, no entanto, fez os vídeos antigos voltarem a repercutir.

A estudante recebeu mensagens de internautas até de Angola, na África. O retorno dos seguidores fez a jovem lembrar da importância do seu trabalho nas redes.

“Hoje, eu continuo persistindo nesse sonho”, garante.

Mirella Archangelo com a jornalista Maju Coutinho, que conheceu nos bastidores da homenagem à Glória Maria no Fantástico

Repórter Mirella

Há duas semanas, Mirella participou de uma homenagem do Fantástico à Glória Maria. Na ocasião, ela pode ver, de pertinho, os estúdios da TV Globo. Mas, apesar do encanto, garante que o lugar dela é na rua.

“Na hora que eu vejo, já estou querendo conversar com as pessoas do lado de fora do estúdio. Eu queria mais essa parte do repórter, de querer sair na rua e entrevistar pessoas. É o que eu mais gosto”.

Essa inquietação vem desde pequena. A mãe, Amanda Salles, costuma falar que desde nova a filha queria viajar o mundo e conhecer novas culturas. E ela até já tem uma primeira parada: o continente africano.

“Não sei um país ao certo, provavelmente iria para os que falam a língua portuguesa”, diz. “Mas eu acho que seria legal, porque querendo ou não, a minha origem está lá. Então, conseguir ver a origem de onde veio a minha família e ter esse contato com o meu povo seria incrível”, afirma.

Mirella Archângelo fala com equipe do g1

Leitora Mirella

Apaixonada pela leitura, Mirella indica e pede indicações de livros nas redes sociais. Os preferidos, além de textos com críticas sociais sobre temas como racismo, são obras de gêneros como fantasia e romance.

A escola e o professor de literatura também garantem algumas boas leituras para Mirella. O último clássico pelo qual ela se apaixonou foi “Capitães de Areia”, de Jorge Amado. “Gosto de ler livros antigos para tentar entender a sociedade atual”, diz.

Mirella Archângelo em vídeo da série “Histórias Negras Importam”

Neste ano, ela deve ler “Úrsula”, de Maria Firmina dos Reis, e afirma que terá um vídeo sobre a obra nas redes sociais.

Próximos passos

Com a repercussão do vídeo que gravou aos 11 anos, Mirella já teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas famosas, como Djamila Ribeiro e, recentemente, Maju Coutinho.

“São experiências que não caía a ficha. Hoje eu tenho 16 anos e até hoje eu não acredito que eu conheci a Isa [cantora]”, revela.

Na época, tudo não passava de uma brincadeira, mas, agora, Mirella já faz planos até dos possíveis entrevistados. Um deles é Thiago Torres, mais conhecido como “Chavoso da USP”. Além de ser fã do conteúdo do estudante de ciências sociais, Mirella diz que ele foi um dos motivos para ela querer voltar a gravar vídeos. “É algo que eu admiro muito”, afirma.

Thiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP, é um estudante, palestrante e youtuber. Ele ficou popular com um post no Facebook relatando sua experiência na Universidade de São Paulo (USP). Seu conteúdo é focado principalmente em questões raciais, sociais e de gênero.

Além de retornar com o ‘Histórias Negras Importam’, Mirella diz que está com as esperanças recarregadas e tem vários outros projetos para serem postos em prática.

“Eu estou muito ansiosa para esse retorno”, diz.

