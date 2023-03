dia-do-rim:-paciente-descobre-que-ia-perder-os-rins-ao-procurar-tratamento-para-alergia

Mulher conseguiu fazer um transplante após ficar três anos na fila. Sociedade de Nefrologia alerta para a importância de realizar exames periódicos para descobrir ‘doença silenciosa’. Natália Elias (à direita) com a mãe no hospital onde passou por um transplante de rim e pâncreas

Arquivo pessoal

Atualmente, 140 mil pessoas fazem diálise no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, vítimas de um mal que ataca silenciosamente: a Doença Renal Crônica (DRC), que leva à falência dos rins. Deste total, cerca de 30 mil pacientes aguardam na fila por um transplante.

Por começar a apresentar sintomas – maior parte deles genéricos – somente quando está em estado avançado, a doença, muitas vezes, é descoberta tarde demais para um tratamento. Foi o caso de Natália dos Santos Elias, de 31 anos, que fez tratamento com um médico de Araraquara (SP).

No Dia Mundial do Rim, comemorado nesta quinta-feira (9), Natália falou com o g1 sobre o diagnóstico, a fila para o transplante e a nova vida após o procedimento. (confira abaixo).

Rins comprometidos

Vítima da diabetes desde os 7 anos de idade, ela descobriu que os rins estavam comprometido aos 24, após procurar atendimento médico por causa de uma grande coceira que sentia, que imaginava ser alergia.

“Pra mim o rim estava normal. No meu caso, eu não senti, foi bem silencioso, tanto que quando eu passei com o médico, cinco dias depois eu passei o cateter para fazer a diálise”, contou.

Natália Elias com o marido, quatro anos após ter realizado transplante de rim e pâncreas

Arquivo pessoal

Seis meses depois, ela entrou na lista para o transplante na qual ficou por três anos. “Foi um tempo de muita ansiedade e medo”, afirmou.

Neste período foi chamada três vezes sem sucesso, até conseguir realizar o transplante de um rim e pâncreas em 3 de abril de 2019, na quarta tentativa. “Eu entrei em desespero, não queria mais ficar na fila, mas conversaram comigo e disseram que eu não podia desitir”, contou.

A insistência valeu a pena e o transplante trouxe normalidade a sua vida.

“Vivendo cada dia como se fosse o primeiro e aproveitando cada copo d’água”, brincou.

Necessidade de exames periódicos

Conheça hábitos importantes para a saúde do rim e como identificar problemas precocemente

A Sociedade Brasileira de Nefrologia chama a atenção para a necessidade de exames periódicos para a detecção da DRC em estágios iniciais.

A DRC se caracteriza pela lesão irreversível nos rins mantida por três meses ou mais. No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas tenham a enfermidade, 70% desses pacientes têm diabetes ou hipertensão.

Segundo o nefrologista Henrique Carrascossi, de Araraquara (SP), um grande agravante é que a doença leva a riscos de doenças cardiovasculares. “Um paciente de 18 anos, por exemplo, pode ter o risco de um infarto ou AVC de um paciente de 80 anos”, compara. Há ainda riscos de anemia, perda óssea e de vitamina D.

Geralmente o tratamento da DCR atua na causa do problema. “O objetivo maior é diminuir a progressão da lesão e aumentar a vida do rim”, explica dr. Carrascossi

Doença silenciosa

A cada ano, 20 mil brasileiros são encaminhados para a diálise por conta de problemas renais

Getty Images via BBC

Os sintomas da DCR começam a aparecer quando já há um comprometimento grave dos rins. Nesse estágio, os sinais mais comuns são diminuição do volume e alteração na cor da urina, dificuldade de concentração, diminuição do apetite, sangue e espuma na urina, incômodo ao urinar, inchaço nos olhos, tornozelos e pés, dor lombar, anemia, fraqueza, enjoos e vômitos e alterações na pressão arterial.

“São sintomas inespecíficos que podem ser confundidos com outras doenças”, alertou Carrascossi.

Foi o que aconteceu com Natália. Quando procurou o médico por conta do que achava ser uma alergia, ela estava inchada, mas acreditava ser por conta do calor.

A doença é só identificada por exames de urina e creatinina, que devem ser feitos anualmente. No caso de pessoas com comorbidades, obesos e idosos e outros grupos de risco, a periodicidade deve ser semestral. Esses exames estão disponíveis na rede pública de saúde.

Se o rim tiver menos de 15% da sua capacidade de funcionamento, o paciente é encaminhado para a hemodiálise até que haja a possibilidade de um transplante.

Como prevenir

Como a DCR tem, muitas vezes, sua raiz na diabetes e na hipertensão, pacientes com essas doenças precisam ficar atentos.

Mas a doença pode ser provocada também por fatores genéticos e externos. Por isso os médicos indicam o estilo de vida saudável como a melhor forma de prevenção: manter uma alimentação equilibrada, evitar o tabagismo, consumo exagerado de álcool, fazer atividade física, manter o peso, realizar exames periódicos, evitar a automedicação, sobretudo de anti-inflamatório e tomar muita água.

valipomponi