Dia do Telefone: colecionadores de aparelhos antigos relembram evolução da tecnologia em São Carlos e Pirassununga

Do baquelite ao celular ‘tijolão’, a preservação deles também mostra aos jovens como os aparelhos evoluíram e viram uma aula de história. Moradores de São Carlos e Pirassununga têm acervos com dezenas de aparelhos telefônicos

No Dia do Telefone, comemorado nesta sexta-feira (10), colecionadores de aparelhos antigos de São Carlos (SP) e Pirassununga falaram ao EPTV1 da importância dessa tecnologia, que revolucionou a vida das pessoas.

A preservação deles também mostra aos jovens como os aparelhos evoluíram e viram uma aula de história. (confira o vídeo acima).

Evolução na história

O técnico em eletrônica Walter Villani Júnior, de São Carlos, ostentando com telefone na infância

Há 147 anos o cientista britânico Alexander Graham Bell patenteava uma das maiores invenções da humanidade. Até meados da década de 1990, ter uma linha telefônica em casa era absurdamente caro.

“Meu pai instalou o sistema de telefonia em Casa Branca e Tambaú. A foto que eu tenho é da década de 1970 da primeira linha telefônica da família lá em Casa Branca. Era ostentação mesmo. A maioria das famílias tinha foto do filho segurando o telefone porque era um negócio meio elitizado, chique”, disse o técnico em eletrônica Walter Villani Júnior.

O técnico em eletrônica Walter Villani Júnior, de São Carlos, tem acervo grande de telefones antigos

Ele tem cerca de 90 aparelhos de telefone e o primeiro ele herdou do pai. “O mais antigo que eu tenho reformado é datado de 1968. No princípio, ele era importado da Alemanha e é um aparelho muito difícil de ser encontrado”, afirmou Villani.

“Quando se expandiu as linhas telefônicas na cidade, era onde você tinha conectividade, então você podia ir num orelhão, ligar num clube e falar: ‘deixa um recado para a pessoa que está na piscina que eu a amo’”, lembrou Villani Júnior.

Desde 2014, a quantidade pessoas que tem telefone fixo em casa foi só diminuindo. A estudante Agatha Gyovanna da Costa, de 15 anos, nunca teve a oportunidade de atender uma ligação em um telefone antigo e teve até dificuldade na hora de fazer um telefonema. “É muito interessante porque eu nunca tinha visto, sempre fui no celular, na tecnologia mesmo”.

Do baquelite ao tijolão

O representante comercial Gilson Bonini mostra coleção de aparelhos antigos em Pirassununga

Em Pirassununga, o representante comercial Gilson Bonini também é apaixonado por aparelhos antigos e tem mais de 30 aparelhos em casa, cada um deles com uma história.

“Um que marcou muito foi um de baquelite, ele fazia uma barulho que acordava a vizinhança toda. Foi o primeiro telefone que nós tivemos, dos anos 1950, foi o que mais marcou”, lembrou.

Ele também tem o início da era do celular, com o famoso ‘tijolão’. “O primeiro celular que teve de grande escala no Brasil. PT-550, de display de led, durava no máximo 2 horas. A evolução dele é o PT-650, que já era de crital líquido. Atender o celular em público era uma questão de orgulho. A evolução da tecnologia é uma coisa fantástica”, disse Bonini.

A tecnologia foi evoluindo, mas é justamente lembrando do passado, que é possível ver como hoje tudo está bem mais fácil. Mas não dá para negar que os aparelhos antigos trazem uma grande nostalgia.

Em Pirassununga, o representante comercial Gilson Bonini tem diversos aparelhos antigos em casa

