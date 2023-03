Dia do Telefone: Do orelhão ao smartphone, aparelhos mudaram a forma de comunicação entre as pessoas

No Alto Tietê, garoto de 11 anos possui uma coleção com mais 50 celulares antigos. Apesar de necessário, a neuroposicóloga Priscila Rodrigues explica que o uso excessivo de smartphones é prejudicial à mente e ao corpo. Dia do Telefone: Orelhões se tornaram ‘atrasados’ com as novas tecnologias

Nesta sexta-feira (10), é celebrado o Dia do Telefone. Não faz muito tempo que para conversar com uma pessoa de outra cidade, por exemplo, era necessário usar um telefone público. Para quem é mais novo, isso pode não fazer sentido, mas para os mais velhos talvez este assunto dê saudade. Orelhão é o apelido para o telefone público.

Ainda existem alguns na no Alto Tietê. são 1.181 telefones públicos na região, de acordo com balanço de julho do ano passado. Deste total, 186 estão em Suzano e 20 em Salesópolis. Suzano, em 2019, contava com 167 orelhões, e em 2018, a cidade tinha 972 telefones públicos.

Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, a taxa de utilização no estado foi de 1,3 créditos por mês. Com o avanço da tecnologia, a cada ano que passa ele vem perdendo espaço, literalmente. A comparação da quantidade de orelhões com a de celulares, em Mogi das Cruzes.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em 2018 eram 1.543 telefones públicos em Mogi das Cruzes. Em 2019, a quantidade caiu para 467. No mesmo ano, o total de celulares ativos na cidade era de 421.313. E este número foi subindo. Em 2022, terminou com 529.117 linhas móveis em uso na cidade. Este número é 1.312 vezes maior do que a quantidade de orelhões. Em 2022, Mogi contava com 403 telefones públicos.

Do telefone público ao smartphone

Além de provocar este choque entre as gerações, não foi só o formato que mudou com o passar do tempo. De um equipamento fixo e público na rua, o telefone se transformou num aparelho pequeno, portátil e com uma infinidade de recursos.

“E aí meus lindões e minhas lindonas. Tudo certinho com vocês?”, pergunta o criador de conteúdo digital Miguel Spasov aos seus seguidores das redes sociais.

Ele geralmente usa o telefone celular para divulgar nas redes sociais o canal de entretenimento e curiosidades que ele mantém numa plataforma de vídeos.

“Criar conteúdo de stories ali. Criar sempre, gravar sempre alguma coisa, registrar sempre alguma coisa pra compartilhar com as pessoas. Então, eu me identifico bastante com isso e utilizo bastante o celular pra isso, numa facilidade aí, diariamente”, conta o criador de conteúdo.

Mais de 140 anos antes do Miguel utilizar o telefone para gravar os vídeos dele, Alexandre Graham Bell realizou a primeira transmissão elétrica de voz por um aparelho inventado por ele: o telefone.

Ao longo do tempo a tecnologia evoluiu, o telefone se popularizou. A humanidade desenvolveu novas formas de se comunicar pelo aparelho. Uma delas, o fax.

“Eu lembro que a gente, pra pedir um documento, o que a gente escaneia hoje, é o fax, né? Na época a gente ligava, pedia um sinal, vim no papel. Pedia um sinal do outro lado, vinha o papel e a gente recebia esse documento. Nem sei se utiliza mais o fax. Acho que não tem, mas a gente tem um fax aqui”, conta a comerciante Isabel Ribeiro.

Telefones antigos são comercializados em loja de Mogi das Cruzes

TV Diário/Reprodução

Na loja de produtos novos e usados, os telefones antigos fazem parte dos itens mais procurados. “Desde crianças até pessoas adultas. A gente tem todo tipo de público, isso passa de geração pra geração. A gente percebe que tem mulher, homem, de tudo. A gente imagina que não existe mais pessoas que gostam de telefone antigo. Mas a gente vê que tem sim, e desde pequeno. E a gente compra, vende, troca. Quanto mais antigo, mais valorizado”, disse Isabel.

A reportagem do Diário TV conheceu Matheus Tsujiguchi Rinaldi, de 11 anos. O estudante nasceu quando um smartphone específico foi lançado no mercado. “Iphone 3G de 2011. Provavelmente o primeiro celular que eu peguei pra valer da coleção”, disse Matheus, que mostra várias caixas de sua coleção.

O garoto tem mais de 50 aparelhos na coleção e é praticamente um especialista em celulares. Ele sabe de tudo e mais um pouco.

Matheus, de 11 anos, possui mais de 50 aparelhos em sua coleção de celulares antigos

Reprodução/TV Diário

“Iphone 5, foi lançado em 2012. Ele foi o primeiro Iphone a ter áudio estéreo e também que teve aquela toda controvérsia que o sistema mudou inteiro, porque antes era tudo meio envidraçado, agora é tudo meio… Parece que foi desenhado, o pessoal não gostou quando lançou”. Matheus também comenta sobre outro aparelho especial da coleção. “Motorola V3. Foi lançado em 2004, senão me engano. Ele foi o primeiro celular que eu tive na minha coleção que precisava de um chip pra ligar”.

“Eu lembro que, quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha uns dois celulares, que eram um LG e um ICO. Aí depois a gente achou soterrado nas coisas do meu avô um Iphone 3GS. Aí eu falei ‘ué, já tem o Iphone 3GS, por que não pegar o V3?’. Aí eu peguei o V3, peguei um Blackberry e aí vai”.

“Eu me sinto alegre, porque eu gosto, né? Então, passa alguma coisa, passa uma nova, mostrando. Ele gosta de mexer com isso, então é mais mérito dele do que da gente, né? Toda vez que ele pega qualquer celular que for, a primeira coisa ele vai verificar o histórico desse. Quando que foi fabricado, como que é, quando que foi lançado. Ele gosta. Não é o telefone em si, a história do telefone ele se interessa. Então, é bom, né?”, disse Mario Tsujiguchi, avô do Matheus.

A comunicação por voz, ou seja, por telefone, de certa forma aproximou pessoas, transformou a sociedade. “Hoje, num telefone, você tem tudo. Telefone hoje, sem ele, a gente não faz nada. O celular hoje, você tem tudo dentro dele, de tão importante que ele é”, contou Isabel.

“Olha, se eu fosse falar como é que as marcas tão agindo, vai vir só o chip e o resto é vendido separadamente. É ruim, porque já tão assim, o celular vem sem carregador, você tem que pagar separadamente pelo carregador”, afirma Matheus.

Perigos do uso excessivo

Hoje, o celular é praticamente uma extensão do corpo. Mas o uso excessivo das redes sociais pode causar o que os psicólogos chamam de “Medo de Ficar de Fora”. A neuroposicóloga Priscila Rodrigues explica o que é esta síndrome.

“A sigla é FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. É como se fosse o medo de ser desatualizado, de estar desatualizado. É como se fosse assustadora a ideia de não saber o que tá acontecendo nas redes, na mídia de um modo geral”.

De acordo com ela, a dopamina, neurotransmissor ligado à motivação, pode colaborar para o uso excessivo de smartphones.

“Na verdade, tem alguns sistemas de recompensa. Vamo pensar num neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é ligado à motivação. Então, nós precisamos da dopamina para fazer coisas, sei lá, estudar, pra gente trabalhar, pra gente sair da cama. E aí eu vi que essa síndrome ela tem uma ligação com a produção de dopamina como se a pessoa se sente motivada com a próxima notícia. Sabe quando a gente vai no desenrolar de uma rede social, olha pra ver se tem mensagem, é como se a próxima notícia fosse muito interessante. O próximo vídeo, a próxima mensagem fosse algo muito incrível e isso motiva o cérebro. A ideia da próxima mensagem, a ideia do próximo post. Mesmo que a pessoa fique lá um tempão olhando e nada seja interessante, mas a ideia que pode existir a possibilidade de ter algo interessante, isso é extremamente motivador. Então, a incidência de taxa de produção de dopamina é altíssima nesses casos”.

A neuropsicóloga ainda afirma que o diagnóstico da FOMO é feito a partir da observação de que o paciente possui apenas um fonte de dopamina, neste caso, o celular. “Quando você não consegue mais dosar, quando você não consegue mais buscar outras fontes de dopamina. Então, nada mais motiva você além do celular. Por que aí tem pessoas que deixam de fazer coisas, deixam de interagir com outras pessoas, deixam de ir aos lugares porque se não elas vão perder. Então, a possibilidade de ficar num sítio sem sinal de celular é extremamente assustadora. Então, tudo bem, é pro trabalho? Ok, então realmente atrapalharia ficar num lugar sem sinal. Mas em dia de folga, sabe, não há necessidade. Então, quando a pessoa, a família vai observar isso. Quando a pessoa ela começa a ficar cada vez mais reclusa e isso tá deixando de promover novas experiências, novos contatos, isso é o momento de alerta, é um sinal de que, opa, a única fonte de prazer é o celular? Então, preciso buscar novas motivações. Se eu não tô conseguindo sozinha, aí a recomendação é a procura de um profissional”.

Questionada sobre o público com maior diagnóstico, a neuropsicóloga afirma que pessoas de diversas faixas etárias são afetadas pela FOMO. “Tem sido bem mesclado assim. É claro que as crianças, os adolescentes, os jovens, o público mais jovem eles tendem a se expor de uma maneira mais natural, digamos assim, porque já desde bebê, muitas vezes, já tem pai e mãe colocando celular na mão da criança. Mas inclusive adultos também, pessoas mais velhas, que também têm essa FOMO, essa fobia, esse medo de ficar por fora. Porque muitas vezes vem de um histórico de vida de dificuldades, de grandes preocupações e problemas, então o celular acaba virando a única fonte de motivação de uma semana estressante, de um dia estressante, sabe? Então, às vezes acaba virando e a pessoa, mesmo adulta, mesmo já com uma consciência de que ela precisa dosar e tudo mais, mas muita vezes ela ainda assim acha ‘ah não, tá sobre controle’, ‘não, não tá me prejudicando’”.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Ferla