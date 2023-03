dia-internacional-da-mulher:-mais-de-70-artistas-se-apresentam-nesta-quarta-no-teatro-tobias-barreto,-em-aracaju

Evento envolve música, teatro, dança e poesia, entre outras artes. Teatro Tobias Barreto, em Aracaju

Marco Vieira/ASN/Divulgação/Arquivo

Mais de 70 mulheres artistas se apresentam no evento ‘Arretadas’, que será realizado no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, às 19h30 dessa quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. As apresentações envolvem música, teatro, dança e poesia, entre outras artes.

Realizado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o evento tem como objetivo valorizar e enaltecer a participação das mulheres na cultura e na arte.

Os ingressos gratuitos e estarão disponíveis a partir desta terça-feira (7), ao meio dia, nas bilheterias do teatro. Serão entregues até duas pulseiras por pessoa, mediante apresentação de documento de identificação com foto.

