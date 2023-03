Diabéticos estão há 2 meses sem tipo de insulina em São Carlos

Prefeitura disse que abriu licitação para compra do medicamento e orienta pacientes a consultarem médicos sobre troca para outro tipo. Pacientes de São Carlos reclamam de falta de insulina na rede pública há mais de 2 meses

Diabéticos não estão encontrando insulina tipo Glargina nas unidades de saúde de São Carlos (SP). A prefeitura admitiu que o medicamento está em falta há mais de dois meses e disse que abriu uma licitação para a compra.

Há dois meses , diabéticos de São Carlos não encontram insulina Glargina nas unidades de saúde

Reprodução EPTV

A cuidadora de idosos Patrícia Regina dos Santos procurou o medicamento em vários postos de saúde para o filho de 10 anos e não encontrou. Sem conseguir o medicamento na rede pública, ela recebeu uma doação de insulina este mês e, na semana passada, procurou a defensoria pública pra entrar na Justiça contra o município para garantir o fornecimento do medicamento.

“Eu espero que arrume porque a gente paga imposto e tem direito ao medicamento, estou recorrendo à Justiça para não deixar faltar”, afirmou.

A cabelereira Joselaine da Silva, que tem diabetes tipo 1 precisou comprar o medicamento. Ela contou que funcionários dos postos de saúde têm orientado os pacientes a trocarem a insulina Glargina por um outro tipo.

“Eu espero que eles consigam trazer a Glargina de volta e não tentem trocar pela pela NPH, porque ela não é tão eficaz quanto a Glargina”, afirmou.

A prefeitura disse que a orientação é para que o paciente converse com o médico para verificar se é possível usar o outro tipo de insulina, enquanto a Glargina não chega.

Segundo a prefeitura, a empresa que venceu a concorrência para a venda da Glargina prometeu entregar os primeiros lotes da insulina na próxima semana.

Vittorio Ferla