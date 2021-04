dialisi-peritoneale:-come-rimuovere-i-prodotti-di-scarto-nel-flusso-ematico.

La dialisi peritoneale è un modo per rimuovere i prodotti di scarto dal sangue quando i reni non sono più in grado di svolgere adeguatamente il lavoro.

Questa procedura filtra il sangue in modo diverso rispetto alla più comune procedura di filtraggio del sangue chiamata emodialisi.

Durante la dialisi peritoneale, un liquido detergente scorre attraverso un tubo (catetere) in una parte dell’addome. Il rivestimento dell’addome (peritoneo) funge da filtro e rimuove i prodotti di scarto dal sangue. Dopo un determinato periodo di tempo, il fluido con i prodotti di scarto filtrati esce dall’addome e viene scartato.

Questi trattamenti possono essere effettuati a casa, al lavoro o in viaggio. Ma la dialisi peritoneale non è un’opzione per tutte le persone con insufficienza renale. Hai bisogno di destrezza manuale e capacità di prenderti cura di te stesso a casa, oppure hai bisogno di un assistente affidabile.

Come funziona?

Hai bisogno della dialisi se i tuoi reni non funzionano più abbastanza bene. Il danno renale generalmente progredisce per un certo numero di anni a causa di condizioni a lungo termine, come:

Diabete;

Alta pressione sanguigna;

Infiammazione renale (glomerulonefrite);

Cisti multiple nei reni (malattia del rene policistico).

In emodialisi, il sangue viene rimosso dal corpo, filtrato attraverso una macchina e quindi il sangue filtrato viene restituito al corpo. L’emodialisi viene tipicamente eseguita in un ambiente sanitario, come un centro dialisi o un ospedale, sebbene a volte possa essere eseguita a casa.

Sebbene entrambi i tipi di dialisi possano filtrare efficacemente il sangue, i vantaggi della dialisi peritoneale rispetto all’emodialisi includono:

Maggiore flessibilità e indipendenza nello stile di vita. Questi possono essere particolarmente importanti se lavori, viaggi o vivi lontano da un centro di emodialisi.

Una dieta meno ristretta. La dialisi peritoneale viene eseguita più continuamente rispetto all’emodialisi, con conseguente minore accumulo di potassio, sodio e liquidi. Ciò ti consente di avere una dieta più flessibile di quella che potresti avere in emodialisi.

Funzione renale residua più duratura. Le persone che usano la dialisi peritoneale potrebbero mantenere la funzione renale leggermente più a lungo rispetto alle persone che usano l’emodialisi.

Parla con il tuo medico del tipo di dialisi migliore per te.

I fattori da considerare includono:

La tua funzione renale;

La tua salute generale;

Le tue preferenze personali;

La tua situazione familiare;

Il tuo stile di vita.

La dialisi peritoneale può essere l’opzione migliore se:

Non tollera i rapidi cambiamenti dell’equilibrio dei liquidi associati all’emodialisi;

Vuoi ridurre al minimo l’interruzione delle tue attività quotidiane;

Vuoi lavorare o viaggiare più facilmente;

Avere qualche funzione renale residua.

La dialisi peritoneale potrebbe non funzionare se hai:

Cicatrici chirurgiche estese nell’addome;

Una vasta area di muscoli addominali indeboliti (ernia);

Capacità limitata di prendersi cura di se stessi o mancanza di supporto da parte del caregiver;

Malattia infiammatoria intestinale o frequenti attacchi di diverticolite.

È anche probabile che le persone che usano la dialisi peritoneale alla fine avranno un declino della funzione renale che richiede l’emodialisi o un trapianto di rene.

Rischi.

Le complicanze della dialisi peritoneale possono includere:

Infezioni . Un’infezione del rivestimento addominale (peritonite) è una complicanza comune della dialisi peritoneale. Un’infezione può anche svilupparsi nel sito in cui è inserito il catetere per portare il liquido detergente (dializzato) dentro e fuori dall’addome. Il rischio di infezione è maggiore se la persona che esegue la dialisi non è adeguatamente addestrata.

. Un’infezione del rivestimento addominale (peritonite) è una complicanza comune della dialisi peritoneale. Un’infezione può anche svilupparsi nel sito in cui è inserito il catetere per portare il liquido detergente (dializzato) dentro e fuori dall’addome. Il rischio di infezione è maggiore se la persona che esegue la dialisi non è adeguatamente addestrata. Aumento di peso . Il dializzato contiene zucchero (destrosio). L’assorbimento di parte del dializzato potrebbe farti assumere centinaia di calorie in più al giorno, con conseguente aumento di peso. Le calorie in eccesso possono anche causare alti livelli di zucchero nel sangue, soprattutto se hai il diabete.

. Il dializzato contiene zucchero (destrosio). L’assorbimento di parte del dializzato potrebbe farti assumere centinaia di calorie in più al giorno, con conseguente aumento di peso. Le calorie in eccesso possono anche causare alti livelli di zucchero nel sangue, soprattutto se hai il diabete. Ernia . Trattenere liquidi nell’addome per lunghi periodi può affaticare i muscoli.

. Trattenere liquidi nell’addome per lunghi periodi può affaticare i muscoli. Dialisi inadeguata. La dialisi peritoneale può diventare inefficace dopo diversi anni. Potrebbe essere necessario passare all’emodialisi.

Se sei sottoposto a dialisi peritoneale, dovrai evitare:

Alcuni farmaci da prescrizione e da banco che possono danneggiare i reni, compresi i farmaci antinfiammatori non steroidei.

Immergersi in una vasca da bagno o in una vasca idromassaggio o nuotare in un lago, stagno, fiume o piscina non clorata, il che aumenta il rischio di infezione. Le docce e il nuoto in una piscina clorata sono generalmente accettabili.

Preparazione.

Avrai bisogno di un’operazione per inserire il catetere che trasporta il dializzato dentro e fuori dall’addome. L’inserimento può essere effettuato in anestesia locale o generale. Il tubo viene solitamente inserito vicino all’ombelico.

Dopo che il tubo è stato inserito, il medico probabilmente consiglierà di attendere fino a un mese prima di iniziare i trattamenti di dialisi peritoneale per dare al sito del catetere il tempo di guarire.

Riceverai anche formazione su come utilizzare l’attrezzatura per dialisi peritoneale.

Cosa aspettarsi.

Durante la dialisi peritoneale:

Il dializzato scorre nell’addome e rimane lì per un periodo di tempo prescritto (tempo di permanenza), di solito da quattro a sei ore.

Il destrosio nel dializzato aiuta a filtrare i rifiuti, le sostanze chimiche e il fluido in eccesso nel sangue dai minuscoli vasi sanguigni nel rivestimento della cavità addominale.

Quando il tempo di permanenza è terminato, la soluzione, insieme ai prodotti di scarto prelevati dal sangue, viene scaricata in una sacca di raccolta sterile.

Il processo di riempimento e quindi di drenaggio dell’addome è chiamato scambio. Diversi metodi di dialisi peritoneale hanno diversi programmi di scambio.

I due programmi principali sono:

Dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD);

Dialisi peritoneale a ciclo continuo (CCPD).

Dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD).

Riempi l’addome di dializzato, lascia che rimanga lì per un tempo di sosta prescritto, quindi scarica il liquido. La gravità sposta il fluido attraverso il catetere e dentro e fuori l’addome.

Con CAPD:

Potresti aver bisogno da tre a cinque scambi durante il giorno e uno con un tempo di permanenza più lungo mentre dormi;

Puoi fare gli scambi a casa, al lavoro o in qualsiasi posto pulito;

Sei libero di svolgere le tue normali attività mentre il dializzato dimora nell’addome.

Dialisi peritoneale a ciclo continuo (CCPD).

Conosciuto anche come dialisi peritoneale automatizzata (APD), questo metodo utilizza una macchina (ciclatore automatizzato) che esegue più scambi di notte durante il sonno. Il ciclatore riempie automaticamente l’addome di dializzato, gli permette di rimanere lì e poi lo scarica in una sacca sterile che svuoti al mattino.

Con CCPD:

È necessario rimanere attaccati alla macchina per circa 10-12 ore di notte. Non sei connesso alla macchina durante il giorno. Ma al mattino inizi uno scambio con un tempo di sosta che dura l’intera giornata. Potresti avere un rischio inferiore di peritonite perché ti connetti e ti disconnetti dall’attrezzatura per dialisi meno frequentemente di quanto fai con la CAPD. Per determinare il metodo di scambio più adatto a te, il tuo medico prenderà in considerazione le tue condizioni mediche, lo stile di vita e le preferenze personali. Il medico potrebbe suggerire alcune modifiche per personalizzare il tuo programma.



Risultati attesi.

Molti fattori influenzano l’efficacia della dialisi peritoneale nel rimuovere i rifiuti e il fluido in eccesso dal sangue.

Questi fattori includono:

La tua taglia;

Quanto velocemente il tuo peritoneo filtra i rifiuti

Quanta soluzione per dialisi usi;

Il numero di scambi giornalieri;

Durata dei tempi di permanenza;

La concentrazione di zucchero nella soluzione di dialisi.

Per verificare se la dialisi sta rimuovendo una quantità sufficiente di prodotti di scarto, è probabile che il medico ti consigli i test, come:

Test di equilibrio peritoneale (PET). Questo test confronta i campioni di sangue e la soluzione di dialisi durante uno scambio. I risultati indicano se le tossine di scarto passano rapidamente o lentamente dal sangue al dializzato. Queste informazioni aiutano a determinare se la tua dialisi sarebbe migliorata se la soluzione rimanesse nell’addome per un tempo più o meno lungo.

(PET). Questo test confronta i campioni di sangue e la soluzione di dialisi durante uno scambio. I risultati indicano se le tossine di scarto passano rapidamente o lentamente dal sangue al dializzato. Queste informazioni aiutano a determinare se la tua dialisi sarebbe migliorata se la soluzione rimanesse nell’addome per un tempo più o meno lungo. Test di liquidazione. Un campione di sangue e un campione di soluzione di dialisi usata vengono analizzati per determinare la quantità di un determinato prodotto di scarto (urea) che viene rimossa dal sangue durante la dialisi. Se continui a produrre urina, il medico può anche prelevare un campione di urina per misurarne la concentrazione di urea.

Se i risultati del test mostrano che il tuo programma di dialisi non rimuove abbastanza rifiuti, il tuo medico potrebbe modificare la tua routine di dialisi in:

Aumenta il numero di scambi;

Aumenta la quantità di dializzato che usi per ogni scambio;

Usa un dializzato con una maggiore concentrazione di destrosio.

Puoi migliorare i risultati della dialisi e la tua salute generale mangiando i cibi giusti, compresi quelli a basso contenuto di sodio e fosforo. Un dietista può aiutarti a sviluppare un programma alimentare personalizzato. La tua dieta si baserà sul tuo peso, sulle tue preferenze personali e sulla tua funzione renale rimanente e su altre condizioni mediche, come il diabete o l’ipertensione.

Anche assumere i farmaci come prescritto è importante per ottenere i migliori risultati possibili. Durante la dialisi peritoneale, probabilmente avrai bisogno di vari farmaci per controllare la pressione sanguigna, stimolare la produzione di globuli rossi, controllare i livelli di alcuni nutrienti nel sangue e prevenire l’accumulo di fosforo nel sangue.