Diam’s de retour : l’ancienne rappeuse évoque sa dépression et ses souffrances

Elle revient sur le devant de la scène, ou presque. Alors que le Festival de Cannes 2022 s’apprête à démarer dès le 17 mai, la chanteuse et rappeuse Diam’s y figurera. En effet, comme Closer vous l’annonçait, Diam’s a été annoncée à la programmation avec son documentaire intitulé “Salam”, signifiant “Paix” en français. Produit par BrutX, ce dernier sera projeté en avant-première mondiale et en séance spéciale au Festival de Cannes.

Mais alors, que va-t-il raconter ? Et bien dix ans après avoir annoncé la fin de sa carrière pour se consacrer à sa vie de famille et à la religion, Diam’s va revenir sur les faits marquants de son parcours. D’ailleurs, sur Instagram, elle a expliqué pourquoi elle a accepté de confier son histoire aux réalisatrices Houda Benyamina (Divines) et Anne Cissé, après avoir refusé des sollicitations pendant des années. “J’avais comme le sentiment que l’on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d’autres puissent en faire un film. Un spectacle. Ma dépression, mes souffrances, ma quête, ma reconnaissance: un film ? Un divertissement ? J’ai été touchée que l’on s’intéresse à mon parcours mais il m’était impossible de laisser des inconnus parler à ma place… Alors j’ai repris la plume. Celle avec laquelle j’ai toujours aimé me livrer.” a-t-elle exposé.

Diam’s de retour et pour tout le monde

Selon ses dires, Diam’s a souhaité “retourner sur (ses) traces et faire voyager le spectateur avec (elle). Mais cela n’a pas toutjours été facile. “Trouver les mots justes ne fut pas chose facile… et puis il me fallait les images (…) Replonger dans mes souvenirs et leur redonner vie avec ma plume et ma caméra. Retrouver ma mémoire dans les lieux qui m’ont marquée, retrouver les gens qui m’ont tant apporté et qui m’ont aidée à me construire.” a ajouté la chanteuse et rappeuse. Finalement, elle estime que chacun pourra se reconnaître en “Salam” : “C’est un récit humain, et une quête qui peuvent faire écho à l’histoire de tant de gens qui se demandent comment trouver la paix intérieure alors qu’ils se sont perdus dans le labyrinthe de la vie.”

