Diana Del Bufalo è fidanzata? Lei rompe il silenzio e svela: “Ecco chi amo”

Diana Del Bufalo fa chiarezza sulla sua vita privata: “Fidanzata? No, amo le api”

Diana Del Bufalo, conduttrice e attrice che nell’ultima stagione televisiva abbiamo visto in Che Dio ci aiuti 6 nei panni di Monica Giulietti, ha concesso una lunga intervista a Gente. In questi giorni circola un gossip che vede Diana Del Bufalo fidanzata con Michele Villetti, ma la cose stanno realmente così? A fare chiarezza è intervenuta la stessa Diana Del Bufalo che ha smentito di essere fidanzata rivelando: “Sono single“ ed alla giornalista che le ha fatto notare come sia strano per una ragazza bella, intelligente e ironica come lei ha risposto con una battuta: “Sarà proprio per questo.” Tuttavia, Diana Del Bufalo ha dichiarato di essere innamorata, non di essere umano ma delle api:

“Io amo questi insetti. Sono operosissimi, molto diversi da me che sono pigra e forse per questo mi affascinano.”

Diana Del Bufalo smentisce di essere fidanzata e confessa: “Posso dire di amare me stessa”

Diana Del Bufalo dopo la fine della lunga relazione con Paolo Ruffini si è legata sentimentalmente ad Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Dopo aver chiuso anche questa relazione, la giovane attrice si dichiara single, smentisce i recenti gossip su un possibile flirt con Michele Villetti rivelando di essere concentrata su se stessa. Diana Del Bufalo ha infatti confessato:

“Dopo un anno e mezzo di terapia posso finalmente dire di sapere amare me stessa e di conseguenza gli altri.”

Che Dio ci aiuti anticipazioni: Diana Del Bufalo non ci sarà nella prossima stagione?

Diana Del Bufalo di recente ha rivelato di essere impegnata in nuovi progetti, facendo intendere di lasciarne altri dunque dirà addio a Che Dio ci aiuti? Non sarà nella 7^ stagione della seguita fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci? Più avanti si saprà con certezza chi ci sarà nel cast.

