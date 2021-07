diana-del-bufalo-,-la-confessione-shock-sulla-dipendenza-:-“non-riuscivo-a-far-entrare-ossigeno-nei-polmoni”

Diana Del Bufalo dipendenza – Solonotizie24

Diana Del Bufalo ha deciso di rompere nuovamente il silenzio e parlare così di una passata dipendenza che in passato ha condizionato la sua vita in u momento molto delicato per lei. L’attrice ha avuto modo di spiegare il processo di realizzazione della problematica con cui stava vivendo da qualche tempo a questa parte, per poi seguire un importante percorso che le ha permesso così di liberarsene del tutto.

Nel corso degli anni di carriera abbiamo avuto modo di conoscere Diana Del Bufalo in un primo momento grazie alla sua partecipazione al talent show di Amici di Maria De Filippi, e successivamente grazie anche al grande percorso artistico intrapreso nel campo della recitazione e anche della conduzione.

Importante per lei, non a caso, è stato il periodo trascorso a Colorado qui dove ha incontrato l’ex compagno Paolo Ruffini la cui relazione ha lasciato un segno indelebile nella sua anima.

Diana Del Bufalo dipendenza – Solonotizie24

Diana Del Bufalo, la storia con Ruffini l’ha cambiata

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la relazione con Paolo Ruffini è stata molto importante per Diana Del Bufalo che ha tentato in ogni modo di poterla salvare dalla crisi che l’aveva investita ma… i due artisti in realtà avevano dei modo diversi di intendere l’amore, e quindi le relazioni, lui infatti sarebbe sostenitori del poliamore, mentre Diana Del Bufalo no, soffrendo molto durante gli anni del loro legame.

In occasione di una recente intervista rilasciata a Ok Salute, Diana Del Bufalo ha parlato della love story con Paolo Ruffini e della dipendenza emotiva della quale ha scoperto poi di essere affetta. In tal senso, l’attrice ha dichiarato: “Era come se mi mancasse l’aria, un senso di morte improvvisa che mi immobilizzava. Non riuscivo a far entrare ossigeno nei polmoni e arrivavo anche al punto di spogliarmi per non sentire quel senso di soffocamento”.

Diana Del Bufalo dipendenza – Solonotizie24

“A farne le spese ero io…”

In molte occasioni e anche video condivisi sui social, Diana Del Bufalo ha avuto modo di parlare del suo percorso realizzato con una psicoterapeuta che l’ha aiutata non solo nella realizzazione del lutto, perché di questo si tratta quando un amore importante finisce così bruscamente, ma anche nel capire quali fossero i legami della dipendenza emotiva e migliorare così anche il suo approccio con la vita oltre che con la percezione dei sentimenti.

Diana Del Bufalo dipendenza – Solonotizie24

Non a caso, Diana Del Bufalo ha poi concluso dicendo: “ Esistevo solo in relazione al sentimento che provavo per il mio partner e la giornata era scandita dal nostro rapporto. Bastava uno screzio per alterare il mio umore. A farne le spese ero io, perché non ero mai me stessa e padrona delle mie emozioni ”. L’attrice ha poi deciso dicendo: “ Come tutte le dipendenze anche quella emotiva è capace di regalarti grandi momenti di piacere, ma quando viene meno provoca crisi d’astinenza ”.