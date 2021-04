Diana Del Bufalo perchè è finita con Ruffini | La verità sul tradimento

L’attrice Diana Del Bufalo ha spiegato che cosa non ha funzionato nella sua relazione con il comico Paolo Ruffini, conclusasi ormai tempo fa. Diana ha sofferto molto per la fine di questa relazione.

Diana Del Bufalo, perchè ha lasciato Paolo

L’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo, star della fiction ‘Che Dio ci aiuti’, ha avuto una relazione durata ben 4 anni col comico e conduttore Paolo Ruffini. Quando questa storia è finita lei ha ha dichiarato di averne sofferto molto e ha addirittura trascorso un periodo di grande sconforto da cui è uscita a fatica anche grazie alla psicoterapia.

In un’intervista con Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, Diana aveva dichiarato: “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli”. L’attrice, venuta alla ribalta nel 2010 con Amici, aveva poi aggiunto che lei e Ruffini, ormai diventato il suo ex, si erano chiariti al telefono e che lui si era scusato.

Al settimanale ‘Oggi’, invece, aveva rivelato di essere rimasta infastidita da alcuni commenti di chi le diceva che quando finiva un amore si sbagliava sempre in due, affermazione con cui lei non era assolutamente d’accordo. “A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. Ma quale errore imperdonabile ha commesso il comico? scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE—-> Diana Del Bufalo: confessa di avere un ‘problema’ | Video che spiazza

LEGGI ANCHE—-> Gemma Galgani, avete visto la sua casa? Quanto lusso e bellezza FOTO

LEGGI ANCHE—-> CentoVetrine, sapete perchè ha chiuso e che fine hanno fatto gli attori? | La verità dopo anni

Paolo Ruffini ha commesso un errore ‘fatale’

Diana Del Bufalo ha poi aggiunto qualche altro dettaglio circa la sua conversazione con l’ex fidanzato. “Gli ho detto: ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”. Quando è finita la loro lunga storia d’amore ha vissuto un periodo molto difficile, chiudendosi nella sua stanza per giorni e rifiutandosi persino di mangiare. Sulla sua pagina Instagram aveva scritto di aver tentato tanto con lui, ma che le persone non cambiano e non si cambiano.

In realtà Paolo Ruffini avrebbe tradito Diana con la tatuatrice Vanya Stone mentre erano ancora insieme. A raccontarlo è stata proprio quest’ultima in un messaggio su Facebook, poi rimosso, in cui ha scritto: “Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui“.

A ogni modo il comico si è scusato con la simpatica attrice e ora lei ha voltato pagina. Dopo di lui ha avuto un’altra storia con Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi , ora però è single e ne approfitta per concentrarsi sulla sua carriera.

L’articolo Diana Del Bufalo perchè è finita con Ruffini | La verità sul tradimento proviene da Political24.