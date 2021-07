diana-del-bufalo-pubblica-questa-foto,-arriva-il-commento-dell’ex-tavassi:-ritorno-di-fiamma?

Diana Del Bufalo foto Edoardo Tavassi – Solonotizie24

Diana Del Bufalo torna a essere protagonista sul web per via di una foto condivisa sui social, uno scatto realizzato in una posa perfetta che ha scatenato il popolo del web e al quale, a quanto pare, non ha saputo resistere nemmeno il suo ex Edoardo Tavassi.

Non è la prima volta che la vita privata di Diana Del Bufalo finisce sotto i riflettori dei media per via della sua sfera sentimentale. A far discutere in passato è stata anche la clamorosa fine dell’amore con Paolo Ruffini, una storia che ha segnato nel profondo Diana Del Bufalo che, come la stessa ha avuto modo di spiegare, ha fatto in modo che le sue attenzioni fossero concentrate solo ed esclusivamente su sé stessa al fine di star bene e superare così la separazione.

Un nuovo momento di vita e di amore per lei arriva co Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina, e con la quale si torna a parlare di un possibile ritorno di fiamma?

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi dopo il grande amore

In diverse occasioni, Diana Del Bufalo ha avuto modo di spiegate come dopo l’addio a Paolo Ruffini, Edoardo Tavassi sia stato l’uomo che le abbia permesso di rivivere un forte sentimento, anche se le cose per loro non sono andate come anche i fan speravano, dato che il loro amore si è tramutato in una bellissima amicizia.

Non a caso, la stessa Diana Del Bufalo ha così comunicato la fine della loro relazione sui social: “Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto. Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI…”.

Ritorno di fiamma tra i due ex?

Nonostante la fine della loro relazione, come spiegato precedentemente, Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi hanno sempre mantenuto un legame molto speciale, spesso al centro dell’attenzione dei media per via di eventuali ritorni di fiamma.

Al momento, però, i due continuerebbero a essere ufficialmente ‘solo’ amici, ma la complicità continua a essere un qualcosa di magico e che conquista i loro fan, così come dimostrato anche dallo scambio di battute che i due si sono concessi nell’ultimo post condiviso proprio da Diana Del Bufalo. Quindi, possibile che l’ex coppia possa essere più vicino di quanto i fan riescano a immagine?