Diane Leyre célibataire endurcie : “Je n’ai aucun problème à rester seule pendant un an”

Cette année sera consacrée à son titre, et rien d’autre si cela ne se présente pas. En décembre dernier, Diane Leyre était élue Miss France 2022, et ce, grâce aux votes du jury qui ont fait d’elle la plus belle femme de France. Une nouvelle fonction pour cette promotrice immobilière de 24 ans titulaire d’un Bachelor in business administration, qui très vite n’a pas hésité à répondre aux questions et indiscrétions sur sa vie amoureuse. Officiellement célibataire, Diane Leyre a toutefois précisé qu’elle n’était “pas un coeur à prendre”, et ce, parce qu’elle le laissait aux Français. Un détail qu’elle semble regretter aujourd’hui… Ou pas !

En effet, de nouveau interrogée sur sa vie amoureuse, Diane Leyre a confié que les prétendants ne se bousculaient pas devant sa porte, contrairement à ce que s’attendent certains vis-à-vis de la plus belle femme du pays. “Je ne me suis pas fait draguer une seule fois depuis que je suis Miss France !“, a-t-elle ainsi confié à Paris Match, en kiosque jeudi 20 janvier, précisant croire que “le titre fait peur”. “Et j’ai tellement dit que je ne suis pas un cœur à prendre, car je veux donner mon cœur à tous les Français, que ça bloque tout le monde“, ajoute-t-elle amusée. Toutefois, cette situation ne semble pas tant déplaire à cette gênée des compliments, qui préfère quelqu’un “qui [la] fait rire plutôt que quelqu’un qui [lui] déclame un poème sur [sa] beauté”. “Je n’ai aucun problème à être seule pendant un an“, a-t-elle admis.

Diane Leyre en pince pour un célèbre acteur

Cependant, si elle a confié très tôt être célibataire, Diane Leyre a également rapidement été confrontée à un ancien “petit-ami”, qui n’a pas tardé à clamer haut et fort avoir eu une petite aventure avec elle. Il s’agit de Thomas Golberg, un acteur et youtubeur, connu brièvement pour ses rôles dans Profilages et le film La Nouvelle guerre des boutons. Toutefois, la jeune femme ne s’est pas épanchée sur celui qui se proclame être son ex, préférant confier son béguin pour Patrick Dempsey, avec qui elle se verrait volontiers partager un dîner !

