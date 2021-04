Diavoli 2, prime foto dal set: Sky annuncia così l’inizio delle riprese

Sky ha annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione di Diavoli. La serie tv in onda su Sky Atlantic è piaciuta al pubblico, per questo oggi sono in tanti a gioire di questa notizia. Il Covid avrebbe potuto tardare ancora l’inizio dei lavori, ma ormai le varie produzioni sanno come lavorare e anche il cast di Diavoli 2 è sul set. Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sono tornati nei panni di Massimo Ruggero e Dominic Morgan. I due personaggi si sono fatti la guerra nella prima stagione, pure se l’uno è stato mentore dell’altro, ma pare che nella seconda stagione di Diavoli potrebbero tornare a lottare sullo stesso fronte.

Sul profilo di Sky è spuntato il post con l’annuncio dell’inizio delle riprese, insieme alle prime foto dal set di Diavoli 2. Al momento il cast sta girando a Roma, ma nei prossimi mesi si sposteranno a Londra. Sul sito tutte le anticipazioni sulla trama e sui nuovi personaggi. Si è rimesso oggi ufficialmente in moto il financial thriller di Sky, otto nuovi episodi che narreranno la battaglia finanziaria dell’ultimo decennio. Ma cosa succederà? Le prime anticipazioni sulla trama di Diavoli 2 annunciano una possibile rinnovata alleanza tra i due protagonisti.

Massimo Ruggero, personaggio di Borghi, nel finale della prima stagione era riuscito a far saltare il piano di Dominic Morgan contro l’euro. Ed era rimasto CEO dell’NYL. Inizierà un rapporto di affari con la Cina, facendo entrare alcuni investitori cinesi nel suo team. Interverrà Dominic Morgan per metterlo in guardia: i nuovi partner cinesi infatti pare mediteranno di tradire Massimo, in virtù di una guerra tra Cina e Stati Uniti per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Cosa farà Massimo? Deciderà di fidarsi di nuovo di Dominic oppure continuerà a non credergli?

Le anticipazioni su Diavoli 2 non mancheranno nei prossimi mesi, adesso che il set ha riaperto. Ci sarà spazio per nuovi personaggi della seconda stagione: Li Jun Li interpreterà Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL; Joel de la Fuente sarà invece Li Wei Cheng, nuovo membro del board. Infine Clara Rosanger darà il volto a Nadya Wojcik, nuova geniale spalla di Dominic.