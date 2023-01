Dicas de dieta e restaurante – 7º dia

Dicas de dieta no Restaurante Pita

Ontem o dia foi na rua. Isto dificulta um pouco nossa dieta, pois temos que escolher bem o restaurante e o que pedir, mas lembre-se que é possível achar em qualquer lugar que esteja hoje em dia.

Não se rendam aos pensamentos:

– Ah! Já que estou na rua vou provar isto ou aquilo, pois será só hoje!

Isto só fará de você uma vítima sua mesmo. Aproveite que estará na rua e conheça um lugar bacana, uma proposta nova. Isto acrescentará na sua vida e você certamente será mais feliz.

Vamos lá! Já que ficarei o dia todo na rua, então preciso preparar-me.

No meu carro, irá minha cesta com água, chá, suco e meus lanches, que serão:

Para a tarde:

– 1 banana;

– 1 iogurte light.

Mais uma fruta para o socorro.

De manhã, iniciei o dia com:

– 1 ovo;

– 1 iogurte com canela.



Fiz ioga e acupuntura.

Por falar em acupuntura, eu faço regularmente há muitos anos com a Luiza Sato. É uma das terapias que eu acredito, pois, para mim, ela não é apenas um analgésico para passar uma dor aqui ou ali. Para mim, ela é curativa.

Procurem perto de onde moram. Claro, você primeiro precisa verificar o trabalho da profissional, ter empatia e confiança nela. Depois disto, você precisa ter consciência que ela está virando sua alma e sua dor, então delete seus sintomas da alma, pois estes refletem no corpo.

O mesmo ocorre com a ioga. Mas depois falamos sobre isto.

Vou mostrar a vocês uma opção que eu amei de comida.

O restaurante escolhido foi o Pita, em Pinheiros.

Em outro post, falarei sobre o Repita.

Pois bem, são da mesma família, porém com propostas bem diferentes.

Como estávamos próximos e eu havia ido ao Repita, a sugestão foi conhecer o Pita, na rua Francisco Leitão, 282. Vou tentar descrevê-lo.

Num enorme terreno e vários contêineres. Ao entrar em um dos contêineres, prepara os pratos. Ao lado e dando de frente para a rua, tem uma pequena feirinha com produtos naturais e frescos. Mais adiante, em outro contêiner, o bar e algumas mesas. Um grande local com cadeiras de praias e mesinhas recicladas dá espaço para leitura, um drink ou talvez até tomar um solzinho ou um cochilo na hora do almoço, vai depender da sua imaginação. E, por fim, um contêiner onde está o caixa. Lá você tira seu pedido e paga antecipadamente.

O serviço é em pratos e copos descartáveis. Apenas a bebidas é trazida até à mesa para você.

O preço super bom.

Os pratos deliciosos.

Um ambiente totalmente descolado e jovem.

Uma opção incrível para você e seus amigos.

À noite, já em casa, a dieta foi marmitinha.





















































































































Vito Califano