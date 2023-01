Dicas de dieta pós-viagem – 4ª dia

Tive uma semana cheia e, com isto, mantive as dicas de dieta em meu Instagram com filmes e Snapchat.

Mas tenho as fotos dos pratos e as dicas irei passar agora para todos.

Estivemos em família em casa. O que fazer numa situação destas?

Meu café da manhã foi um delicioso crepe recheado com queijo e peito de peru.

A receita é simples e fica deliciosa.

Uma solução para evitar a farinha branca é a farinha de banana verde:

– 1 xícara de café de leite;

– 1 colher de chá de aveia;

– 1 colher de sobremesa de farinha de banana;

– 1 ovo;

– A escolher: 1 fatia de queijo ou 1 colher de sopa de coragem.

A receita da foto foi para duas pessoas.

Bata tudo no liquidificador e faça a sua panqueca.

A solução que encontrei foi fazer um prato que fosse delicioso, fresco e com baixo valor calórico.

Deu certo! O difícil foi deixar aquele vinho branco que eu trouxe da região de Bandol, mas, com toda a dificuldade, optei por fazer um suco de limão com gengibre que me satisfez e ainda inibiu a vontade do vinho.

Para a sobremesa, comi frutas e doce de figo com alfazema, que trouxe de Cassis. Tudo sem açúcar e, mesmo assim, delicioso.

À noite, frutas e o repeteco do almoço.

A receita foi: cação na cataplana.

A cataplana, para quem não sabe, é uma panela linda de cobre que eu trouxe de Portugal. Ela é ótima, pois faz qualquer cozimento rapidamente, deixando um sabor diferenciado, além de ir diretamente para a mesa e ter uma tampa que mantém o prato quente.

Claro que esta receita pode ser feita em outra panela, desde que bem fechada.

Como fazer?

Coloque em camadas:

– Cebolas cortada em rodelas;

– Tomates cortados em rodelas;

– As postas de cação;

– Tempero a gosto.

Faça quantas camadas forem necessárias.

Caso queira, coloque um pouquinho de vinho branco para dar sabor.

Cubra com filete de azeite.

Tampe bem e leve ao fogo por aproximadamente 20 minutos.

Para a dieta, lembre-se que pode ingerir até 150 gramas de peixe.

Salada à vontade para acompanhar.

Na mesa, foi arroz negro, que, para as dietas sem carboidrato, infelizmente não está liberado.

Vittorio Rienzo