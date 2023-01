Dicas de dieta pós-viagem – 5º dia

Como manter a dieta comendo na rua?

Segunda-feira é o “Dia Internacional da Dieta”, mas nem tudo é tão fácil.

Iniciei o dia com o café da manhã sem carboidrato.

– 1/2 maçã cozida com canela e estrelas de anis para garantir o sabor;

– 1 fatia fina de queijo;

– 2 fatias finas de presunto cru;

– Café com espuma de leite.

Antes de sair de casa, é recomendável tomar os suplementos, pois, sem carboidrato, não devemos nos exercitar. Desta forma, garantimos a qualidade da nossa musculatura.

Sugiro que você consulte o seu médico para que ele avalie e receite.

Eu sigo as orientações do Dr. Silvio Lagana de Andrade, nutrólogo e homeopata, que tem conseguido resultados incrível na minha saúde e de minha família.

Ele atende na rua Francisco Leitão, 210, em Pinheiros. O telefone é (11) 3088-3711.

Iniciei o dia com ioga e shiatsu tranquilo.

Mas, a partir do almoço, com reuniões, foi um dia de refeições feitas na rua, em restaurantes.

A escolha para o almoço foi um restaurante japonês.

Sashimi é uma ótima solução. As porções são geralmente de cinco fatias e cada uma tem 15 gramas. Como estão liberados 150 gramas de peixe, podemos comer 10 fatias ou duas porções.

O misushiro é ótimo, pois a sopinha que antecede a refeição só vem ajudar a sociabilidade.

Sobremesa: fruta.

Todas as manhãs já preparo meus lanches e merendas e coloco no carro para não correr o risco de ter fome e precisar parar à procura de algo para comer. É sempre complicado encontrar algo saudável.

Levo em meu carro:

– 2 garrafas de água;

– 1 garrafa de chá;

– 1 fruta;

– 1 fatia de queijo.

À noite, o jantar foi em casa.

Com as marmitinhas diet e sem carboidrato que compro.

Vittorio Ferla