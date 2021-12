Dicembre tempo di giochi: Ecco il segno zodiacale che vincerà tutto durante le feste. Arriva per lui la Super fortuna

C’è stato un segno zodiacale che a novembre non ha brillato come avrebbe voluto ma con il mese di dicembre tutto è pronto per un cambiamento positivo e fortunato. Con l’inizio del nuovo mese osserviamo infatti alcuni cambiamenti nelle stelle, e se novembre era stato positivo e fortunato per almeno uno spicchio di Zodiaco c’era qualche segno che invece un po’ ha arrancato.

Ma adesso come diciamo sempre, le stelle girano e illuminano anche chi prima era rimasto in ombra. Potrebbero bastarvi anche solo 2 euro per portarvi a casa tanta fortuna. Insomma c’è un segno che per il mese di dicembre sarà davvero super fortunato e potrà davvero sbancare tra tombola, mercante in fiera e giochi che generalmente si fanno durante le feste di Natale. Ecco qual è

Oroscopo, questo segno ha i numeri per vincere

Natale è tempo di giochi, spesso d’azzardo con cifre che possono essere alte o basse a seconda di come si voglia giocare. Ogni anno tutti si divertono a partecipare ma c’è chi è più fortunato e chi meno. Volete sapere quest’anno quale sarà il segno più fortunato durante le feste? Le stelle di inizio dicembre possono premiare in particolare un segno zodiacale che invece hanno lasciato da parte nel mese passato. A trovarsi in una posizione molto più vantaggiosa è il povero segno del Sagittario che nonostante stia festeggiando il suo compleanno, in realtà ha visto stelle buone proprio soltanto in questi ultimi giorni. Ma come accennavamo prima, le stelle girano e adesso puntano tutte su di voi.

Innanzitutto ci sarà l’energia positiva e anche irruenta di Marte e poi più avanti anche Mercurio, il messaggero degli dei che metterà l’accento proprio sulla comunicazione. Tutto dicembre sarà molto positivo in tutti i campi e anche in quello della fortuna. L’unica cosa a cui dovrete prestare attenzione, proprio perché arriverà Mercurio, sono i rapporti sul luogo di lavoro. Se andate al bar con qualche collega e comprate un Gratta e Vinci seguendo il consiglio dell’oroscopo, sarete naturalmente inclini a offrire caffè e colazioni in caso di vincita. Attenti quindi a non farvi mettere i piedi in testa.

Oroscopo di dicembre 2021

E così anche l’ultimo mese dell’anno è arrivato. Dicembre prende il via con il sognante pianeta Nettuno che termina il suo moto retrogrado, cominciato a fine giugno. Durante Nettuno retrogrado, tutti i segni dovevano identificare le illusioni o le relazioni false nella propria vita, per poi lasciarli andare per fare spazio ad amicizie leali e relazioni più sane. Attenzione: durante la luna nuova e l’eclissi solare in Sagittario sabato 4 dicembre, potreste sperimentare scossoni se continuate a permanere in relazioni malsane. Oppure, se già sapete chi vale il vostro tempo ed energia, trascorrete l’eclissi con loro.

I cieli sono indaffarati il 13 dicembre: innanzitutto, il pianeta guerriero Marte entra nel coraggioso Sagittario, mettendo tutti in uno stato d’animo avventuroso. Inoltre, il pianeta messaggero Mercurio entra nel responsabile Capricorno: questo transito ci ricorda di proteggere noi stessi e i nostri cari durante le festività natalizie.

Una luna piena negli indaffarati Gemelli crea una notte di rivelazioni il 18 dicembre. Questa potente notte aiuta a concludere progetti professionali pending, in modo da poter trascorrere il resto del mese con amici e familiari. Se potete, affrontate le discussioni sull’amore e sul denaro durante la prima metà del mese, perché dal 19 dicembre, Venere, la dea dell’amore e del denaro, andrà retrograda, fino al 29 gennaio. Per concludere in grande, il fortunato pianeta Giove entra in Pesci il 28 dicembre, portando il perfetto mix di emozioni e allegria per assicurarvi una fine fantastica per il 2021.

Pronti quindi a scoprire come sarà questo dicembre? Ve lo sveliamo con l’oroscopo segno per segno qui sotto.

Ariete: Ariete, sei pronto per incontrare qualcuno di nuovo o migliorare la relazione attuale? Quando Chirone andrà in molto diretto il 19 dicembre il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore sarà già più sano, quindi preparati a raccoglierne i frutti… sexy.

Toro: Il tuo pianeta dominante, Venere, la dea dell'amore, della bellezza e dell'abbondanza, il 19 dicembre diventa retrogrado, Toro. Di conseguenza, la comunicazione relativa all'amore e al denaro diventa un po' più complicata. Tuttavia, dicembre è generoso per la tua carriera, quindi aspettati di mettere ordine nelle cose al lavoro e iniziare nuovi progetti creativi.

Gemelli : Una luna piena nel tuo segno il 18 dicembre ti porta entusiasmanti notizie professionali, caro Gemelli. E quando il tuo pianeta dominante, il loquace Mercurio, il 13 dicembre entra nell'ambizioso Capricorno e nella tua ottava casa, quella del sesso, della morte e della trasformazione, la tua vita sociale si aggiorna con notizie positive, giusto in tempo per le vacanze di Natale.

Cancro Dicembre inizia con un test sui tuoi amici: chi è vero e chi invece è solo un avvoltoio? Quando il pianeta combattente Marte entra in Sagittario il 13 dicembre, diventi consapevole di quanto intensamente la tua vita amorosa influenzi la tua salute mentale, caro Cancro. Prenditi cura di te, trattando i flirt con lo stesso rispetto di te stesso che metti nelle tue amicizie.

Leone C'è un'eclissi solare il 4 dicembre, caro Leone, e tu sei più colpito perché il sole è il tuo corpo planetario dominante. Tuttavia, piuttosto che nasconderti dal potenziale caos dell'eclissi, questo ti incoraggia a metterti in gioco. Cogli questa occasione per prenderti cura di te, e se sei in coppia, affronta i nodi che stanno arrivando al pettine. Ti sentirai riposato, pronto per goderti le vacanze natalizie.

Vergine Quando il tuo pianeta dominante, il messaggero Mercurio, entra nel Capricorno, il 13 dicembre, le tue debolezze comunicative vengono messe in evidenza. Non sono più consentite aggressioni passive, Vergine. La seconda metà del mese vede Venere retrograda, quindi non apportare modifiche significative alla tua routine di bellezza. A parte questo, le stelle vogliono che tu ti diverta durante le vacanze: dacci dentro.

Bilancia Dicembre, con la sua eclissi solare il 4, ti spinge a far piazza pulita tra conoscenze e amicizie, cara Bilancia. Quando Marte, il dio della guerra, entra nell'audace Sagittario, il 13 dicembre, hai la spinta giusta per chiedere quell'aumento che hai in mente da un po'. Fai solo attenzione che il tuo pianeta, Venere, diventa retrogrado questo mese, rendendo le conversazioni finanziarie più impegnative del solito.

Scorpione Questo mese, Scorpione, ti senti pronto a ritirare il tuo pungiglione e a festeggiare il Natale col sorriso sulle labbra. Ciò è in parte dovuto a Chirone che va in moto diretto e ti costringe a identificare i tuoi schemi tossici nelle relazioni e a passare del tempo solo con persone di qualità. Ma, a quanto pare, ne conosci molte e vale la pena celebrare quelle relazioni.

Sagittario C'è una luna nuova e un'eclissi solare nel tuo segno, Sagittario, il 4 dicembre, che ti ricordano che le buone notizie accadono velocemente. Ricevi un eccitante invito a una festa dell'ultimo minuto o un elogio sontuoso dal tuo capo. Dopotutto, è ancora la tua stagione per la maggior parte del mese, quindi il tuo compito principale è divertirti.

Capricorno La tua stagione inizia questo mese, caro Capricorno. Quando anche il messaggero Mercurio entrerà nel tuo segno il 13 dicembre, avrai le carte giuste per apportare i cambiamenti di carriera desiderati. Potrebbe essere necessario prenderti le vacanze e divertirti, ma l'anno a venire è pieno di belle notizie in campo finanziario.

Acquario Un'eclissi il 4 dicembre insiste affinché tu smetta di perseguitare la tua ex, Acquario, in attesa di una nuova storia d'amore. Quando il guerriero Marte entra nel Sagittario uscente il 13 dicembre, la tua vita pubblica e sociale subirà una sferzata di energia positiva.

Pesci Il tuo incarico per dicembre, caro Pesci, è imparare quali relazioni sono solo divertenti e casuali e quali invece hanno un potere duraturo. E, cosa più importante, devi identificare le bandiere rosse e smettere di cercare di trasformare le avventure casuali in relazioni amorose per tutta la vita. Ma il fortunato pianeta Giove entra nel tuo segno il 28 dicembre, Pesci, quindi è praticamente garantito che ti divertirai in ottima compagnia.

