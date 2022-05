dieci-anni-fa-ci-lasciava-renato-de-mola,-il-ricordo-di-loredana-legrottaglie

La vice capogruppo del PD: “Era curioso e appassionato, la sua energia coinvolgeva tutti”

FASANO – Era il 1° maggio di 10 anni fa quando, pochi giorni prima del suo 57esimo compleanno, ci lasciava il consigliere comunale e medico Renato De Mola. A ricordarlo è la consigliera comunale Loredana Legrottaglie, con queste parole:

“Se pur in un tratto di vita troppo breve per chi come lui aveva tanto da dire e fare, Renato ha saputo lasciare un segno tangibile nel ricordo di tutti noi. Quel segno contiene dentro di se una straordinaria e intensa avventura umana, di chi ha profuso, sino all’ultimo, tutto l’impegno di uomo, di padre e marito premuroso, di buon medico ma anche di appassionato e infaticabile dirigente politico.

Se oggi sono consigliere comunale lo devo a compagni di viaggio come lui; ero poco più che ventenne quando partì la sua battaglia politica contro il Lodo Monteco prima e Tricom dopo. Chissà come avrebbe esultato per l’internalizzazione di quel servizio che lui fu tra i primi a richiedere con forza dai banchi dell’opposizione.

E allora, dopo 10 anni, manca, si.

In un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, con tanti segnali di stanchezza, di sfiducia, di crisi di valori, chi come Renato ha vissuto l’impegno di militante politico e di consigliere comunale, sempre al servizio dei cittadini, avrebbe gioito, ne sono certa, dell’attuale rinnovo generazionale che il centrosinistra ha saputo mettere in campo.

Curioso e appassionato, ha insegnato tanto alla mia generazione, i suoi interventi in consiglio comunale erano puntuali e approfonditi, la sua energia in campagna elettorale coinvolgeva tutti. Anche nel suo ultimo miglio di vita, pur consapevole del precario stato di salute, ha voluto candidarsi ed essere da supporto.

Dopo 10 anni il suo ricordo continua ad appartenerci, a noi il compito di non dimenticare e di proseguire nell’impegno civico facendo tesoro dei suoi insegnamenti.

Un saluto affettuoso alla moglie Laura e ai figli Maria Antonietta e Pierluigi, oggi entrambi affermati cardiologi, quella famiglia vera di cui era così orgoglioso e che continua a renderlo tale.

Un virtuale abbraccio da tutti gli amici appassionati come lui che ancora lo ricordano con affetto, Checchino, Mario, Eugenio, Teodoro, Nicola, Stella.

Quel che siamo stati ci rende oggi fieri di averlo avuto al nostro fianco.”

Loredana Legrottaglie

Vice capogruppo PD

