Diesel e etanol caem nos postos pela 3ª semana; gasolina fica estável, diz ANP

Carro sendo abastecido com gasolina no ES

Os preços médios de etanol e diesel caíram pela terceira semana consecutiva nos postos de combustíveis, enquanto o da gasolina ficou praticamente estável, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta sexta-feira (27). A pesquisa é referente à semana de 22 a 28 de janeiro.

A gasolina comum foi comercializada em média a R$ 4,97 o litro na semana, quase estável ante R$ 4,98 na semana anterior, segundo os dados da ANP.

Já o etanol, seu concorrente nas bombas, foi vendido a R$ 3,78 o litro, queda de 1,8% ante R$ 3,85 na semana anterior.

O diesel S10 (com menor teor de enxofre), por sua vez, registrou média de R$ 6,38 o litro, queda de 0,7% contra R$ 6,43 uma semana antes.

O diesel comum registrou média de R$ 6,28 o litro, queda de 0,63% em relação à semana anterior (R$ 6,32).

Nesta semana, a Petrobras subiu em 7,5% os preços de venda da gasolina a distribuidoras a partir de quarta-feira (25), na primeira alta do combustível desde junho de 2022, após a cotação do petróleo e o comportamento do câmbio terem elevado a defasagem dos preços internos frente aos internacionais.

O repasse dos ajustes da Petrobras nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões como margens de distribuição e revenda, adição de biocombustíveis e impostos.

