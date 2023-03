Dieta, cinta de lã, lago para nadar: como são criados e selecionados os animais que participam do Limeira Rodeo Music

Além disso, animais que podem participar são selecionados geneticamente. Organização participou de encontro na Câmara após pedido da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do legislativo. Montaria em touros

Cinta de lã, lago para nadar e esporas com as pontas arredondadas são alguns dos cuidados que são usados para criar os animais que participam das competições do Limeira Rodeo Music. A seleção deles também acontece geneticamente, uma das mudanças que aconteceram nos eventos após muitas polêmicas envolvendo as festas de rodeio e sociedades protetoras de animais.

Em Limeira, onde acontece a partir desta semana o Rodeo Music, uma reunião ocorreu na Câmara do município na última quinta-feira (9) para esclarecer alguns pontos discordantes entre os dois lados. O pedido foi feito pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara.

Participaram da reunião, além dos membros da comissão – a vereadora Tatiane Lopes (Podemos) presidente; e Airton do Vitório Lucato (PL), vice-presidente – a secretária municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Simone Zambuzi; e os representantes do Rodeo Music, o diretor Denilson Russo Real e o advogado da empresa Viola Show, Renato Cassiano.

Provas de montaria em arena de rodeio

A Comissão de Meio Ambiente, que é responsável por fiscalizar a implementação de políticas públicas com temática relacionada à legislação de defesa do meio ambiente, agricultura, recursos hídricos e poluição ambiental, flora, fauna, pediu autorização dos organizadores para visitar o Rodeo Music durante a realização das provas e conferir os procedimentos no evento.

Como eles pulam?

O veterinário do evento, Jonas Santa Rosa, detalhou como o manejo de touros, cavalos e bezerros são feitos antes, durante e depois das provas. “No passado, a seleção dos animais era feita dentro do rebanho, buscando os mais agressivos. Hoje, os animais são selecionados geneticamente. Alguns criadores possuem centros de reprodução e bancos de sêmen”, destacou.

Ele reforçou ainda que algumas fazendas onde os animais vivem têm assistência veterinária 24 horas, dieta balanceada, lago para nadar e são estimulados a se movimentarem para criarem musculatura. Também informou que quando o animal alcança o limite do tempo para participar dos eventos, ele vai para uma espécie de asilo, tendo o mesmo tratamento que os demais.

Peões de primeiro time de montaria em touros participam do Limeira Rodeo Music

Após frisar o tipo de transporte que leva os animais até os eventos no dia das montarias, Santa Rosa falou sobre uma das maiores dúvidas e críticas relacionadas ao esporte em animais: os motivos que levam eles a saltarem.

O veterinário falou que são utilizados a cinta de lã e corda para que o peão se segure no touro e rosetas (esporas), que têm as pontas arredondadas e servem de apoio para o competidor. “Todos os equipamentos são inspecionados um a um pelo veterinário e se estiverem com alguma irregularidade podem gerar penalidades e até desclassificação do peão”, pontuou.

Santa Rosa argumentou que a genética é o principal fator e que a cinta de lã incentiva a evolução dos pulos do animal. Ele disse que o equipamento é passado em torno da virilha do touro e que não pode ser apertada, pois do contrário o animal não desenvolve o pulo. “A cinta não causa dor e todos os elementos estão de acordo com a legislação que trata do bem-estar animal no estado”, reforçou o veterinário.

Leis sendo seguidas

Segundo o advogado Renato Cassiano, da empresa organizadora do evento, todo arcabouço legal e normativo que será implantado e minuciosamente seguido na realização das atividades do rodeio durante o Limeira Rodeo Music 2023 compreende a Lei Federal 10.519/2001, Lei Estadual 10.359/1999, Decreto 9975/2019, Lei Federal 13873/2019, Decreto 45.781/2001, Resolução SAA 37/2021, Portaria MAPA 588/2018. “Organizamos vários eventos do segmento em todo o estado e todos eles estão dentro das normas necessárias para a proteção dos animais”, reforçou.

Diferenças entre os lados

A presidente da comissão, vereadora Tatiane Lopes (Podemos), pontuou que é favorável aos shows pelos investimentos que trazem à cidade neste período. No entanto, ela deixou claro que não concorda com a utilização de animais para entretenimento. “Compreendo o que foi explicitado e sobre a preocupação com o bem-estar dos animais, mas eu não visualizo isso como bem-estar animal”, declarou.

No entanto, Matheus Calil, diretor da empresa Viola Show e investidor do evento, considerou o encontro positivo. “Foi uma reunião muito produtiva, onde apresentamos a maneira como vamos conduzir os bons tratos aos animais, respeitando a legislação e todas as normas dos bons tratos aos animais”, comentou.

Touro avança em salva-vidas

“O esporte rodeio se tornou, juntamente com os esportes equestres, um Patrimônio da Cultura Brasileira através de lei federal. Além disso, o rodeio em touro segue as leis e as normas internacionais aceitas. E estamos à disposição para receber representantes das entidades, do poder público e também da OAB no evento para acompanhar os bons tratos in loco”, finalizou.

Júlio César Costa

Júlio César Costa

