Dieta pós-viagem – 6º dia (com dicas de Fitó)

6º dia

Café da manhã em casa:

– 1 iogurte desnatado (verifique no rótulo se não tem açúcar) com canela.

– 1/2 banana com canela.

Além de ser antioxidante, a canela tira o desejo de doce.

A rotina permanece a mesma, porém, no lugar do ioga, reiniciei as atividades com o Power Plate, aparelho que, com sua alta vibração, tem vários poderes, como ativar a circulação, ajudar a compor o sistema ósseo, cria musculatura, realiza drenagem corporal, melhora do intestino, do sono e, no meu caso, deixa-me relaxada por muito tempo, pois dá um conforto corporal, eliminando dores tencionais.

Meu personal Alê alia o aparelho com circuitos de musculação e finaliza com drenagem.

E a rotina continua.

O almoço foi em casa com as marmitinhas compradas. Isto facilita, pois a quantidade é exata e as comidas são deliciosas. Além de que eu não preciso estar na cozinha, apesar de ter facilidade e gostar de fazer minha própria refeição.

– Risoto de quinoa com legumes;

– De sobremesa, gelatina (lembre-se: a gelatina é à vontade).

Com as reuniões do dia, segui para São Paulo. No carro foram:

– 1 garrafa de água;

– 1 garrafa de chá;

– 1 iogurte desnatado;

– 1 banana pequena.

Atenção: ao fazer uma dieta sem açúcar você precisará ater-se na hora da compra. Observe os rótulos e fuja dos alimentos que têm uma quantidade alta de sódio. Muitos alimentos light contém açúcar, então estes não podem ser consumidos. São pouquíssimos alimentos, chás e sucos que não contém açúcar e sódio.

No meio da tarde, a merenda é repeteco do café da manhã.

No final da tarde, tivemos um convite inesperado e irrecusável.

A Fitó, nossa nora, nos convidou para o jantar e aí o caso é sério.

A Cafira, que tem o apelido desde criança de Fitó, é chef de cozinha.

Seus pratos são verdadeiras obras de arte em apresentação e o sabor é inconfundível.

E já fica aqui a dica: ela tem seu restaurante em Pinheiros com o nome de Fitó.

O restaurante atende com preço acessível e os pratos remetem à cozinha familiar do Piauí, mas de familiar não têm nada, pois o seu sabor é único e inconfundível.

O local é super agradável e especial em cada detalhe.

A decoração é pensada minuciosamente e conta com a colaboração de artistas plásticos, arquitetos e as minúcias do casal.

Sabendo de minha dieta, veja o que ela preparou:

– Salmão (150 gramas);

– Sopa de abóbora;

– Sopa de beterraba com uma colher de requeijão light.

Ela fez uma batata frita sem óleo, infelizmente não comi porque é carboidrato.

E, para finalizar, a sobremesa: fruta.

























Mata