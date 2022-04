dieta-vegana-anche-per-i-cani:-“migliora-sensibilmente-la-loro-salute”

Via libera alla dieta vegana, anche per i cani. Sicuramente più sostenibile, adesso – proprio come per gli umani – è definita anche sana se è portata avanti con criterio e con l’aiuto di un esperto: una delle scelte migliori che possiamo fare per noi stessi, per il nostro amico peloso e per la Terra. Se la stessa cosa non si può dire per i gatti – animali carnivori – il cane, che come noi si è adattato evolvendosi a una dieta onnivora, non trova controindicazioni in un regime privo di alimenti di origine animale. Lo ha stabilito un team di ricerca internazionale guidato dai ricercatori della Facoltà di Salute e Benessere dell’Università di Winchester, Regno Unito, insieme ai colleghi australiani del Menzies Health Institute Queensland dell’Università Griffith (Nathan). L’analisi ha coinvolto oltre 2.500 proprietari di cani e dog-sitter. Raccogliendo dati sul tipo di dieta seguita dal proprio cane, si è visto che mentre il 54% (1.370 cani) mangiava il classico cibo per animali, crocchette e scatolette di carne conservata, il 33% (830) veniva alimentato con carne cruda e un buon 13% (336) seguiva una dieta vegana da almeno un anno. A partire da questi dati, i ricercatori hanno analizzato poi diversi indicatori della salute degli animali coinvolti. Tra questi, hanno tenuto in considerazione il numero di visite dal veterinario, l’uso di farmaci, il fatto di seguire una dieta terapeutica, il parere del proprietario e del veterinario sullo stato di salute generale dell’animale, il numero di disturbi e malattie, e via dicendo.

Photo by Kabo RCDcigzmtII on Unsplah

Dall’analisi statistica di questi dati è emerso che i cani alimentati col pet food tradizionale risultavano avere più problemi di salute degli altri, mentre quelli nutriti con la carne cruda avevano risultati leggermente migliori di quelli alimentati con una dieta vegana. Tuttavia, c’è da considerare che i cani alimentati con carne cruda erano più giovani di quelli nutriti con la dieta vegana e, dunque, il miglior stato di salute – tra l’altro minimo – può essere associato a questa causa. Gli scienziati hanno valutati 22 disturbi in tutto, osservando che ne erano affetti ben il 49% dei cani nutriti con pet food tradizionale, il 43% di quelli alimentati con carne cruda e il 36% di quelli che seguivano una dieta vegana. Una notevole differenza, considerata anche la giovane età dei soggetti nutriti con carne cruda. Ma del resto “prove significative indicano che le diete a base di carne cruda sono spesso associate a rischi dietetici, comprese carenze e squilibri nutrizionali e agenti patogeni. Di conseguenza, le prove raccolte fino ad oggi indicano che le scelte dietetiche più sane e meno pericolose per i cani dal punto di vista tradizionale sono le diete vegane”, hanno spiegato i ricercatori. I dettagli dello studio, che per essere confermato, come per ogni ricerca, avrà bisogno di nuove indagini, sono stati pubblicati sull’autorevole rivista scientifica Plos One. Sono invece corposi e numerosi ormai gli studi che nel mondo hanno rilevato che un modello alimentare basato principalmente (o esclusivamente) su prodotti vegetali offre molteplici benefici alla salute degli esseri umani. Considerato che i cani domestici sono oltre 470 milioni (370 milioni i gatti domestici) nel mondo, e che il consumo di carne è tra le scelte più impattanti che possiamo fare, è chiaro il vantaggio che il diffondersi di una dieta vegana potrebbe avere nel ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti, oltre che migliorare – e sensibilmente – la salute dei nostri amici.

