“Different Story” è il nuovo singolo di Enby & Melania

Dal 15 luglio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Different Story” (Music Market), il nuovo singolo di Enby & Melania.

“Different Story” è un brano dal sound Pop internazionale. Il sodalizio artistico tra Enby e Melania nasce qualche mese fa, quando tramite i socials le chiede di partecipare a questa sua canzone. L’idea è quella di una parte cantata in lingua napoletana. Così nasce questa collaborazione particolare tra lingua inglese e partenopea.

Spiegano gli artisti a proposito del brano: (Enby) – “Quello di cui avevo bisogno è proprio di fare una canzone come questa”. (Melania) – “Mi è piaciuta subito questa canzone e la collaborazione con Enby è stata una cosa facile e naturale”.

Pre-salva ora il brano: https://lnk.to/DifferentStory

Biografia

Enby, un giovane artista, cantante e cantautore marocchino, compone e canta musica di diversi generi. Ama sperimentare vari stili musicali e preferisce lavorare su tutti gli aspetti delle sue canzoni (dalla scrittura delle canzoni, all’arrangiamento, alla produzione, al missaggio e al mastering). La sua forza trainante come musicista è il suo amore per la musica e il suo divertimento nello scoprire nuovi modi creativi di esprimersi, così come il suo desiderio di aiutare le persone nei momenti più difficili della loro vita.

Melania, italiana, ha iniziato a cantare con il primo progetto “United Peaces Voices”, un coro femminile per la pace, compone melodie, versi e canta antichi mantra sanscriti. Ha collaborato negli anni per progetti di altri generi musicali, ha appena concluso di registrare un progetto Electro Swing con Irma Records, con già diversi singoli usciti con ottimo riscontro nelle playlist di Spotify e di cui verrà pubblicato a breve un album. Il suo punto di forza è l’amore per la musica e la sua versatilità.

“Different Story” di Enby & Melania uscirà in radio e in digitale il 15 luglio.