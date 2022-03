differenziare-il-vetro-per-colori:-l’esempio-virtuoso-del-friuli-venezia-giulia

Differenziare il vetro a seconda dei colori, per risparmiare energia ottenere materie prime seconde di grande qualità.

È l’iniziativa avviata da gennaio 2021 in Friuli Venezia Giulia, prima regione italiana dove il progetto della locale Ambiente Servizi è stato sostenuto dal nazionale Co.Re.Ve (Consorzio recupero vetro) con un cofinanziamento del 50%, un importo pari a 275.000 euro in attrezzature per la raccolta per colore.

Il progetto, dal titolo “Il mio vetro è differente”, ha una grande rilevanza nell’ambito dell’economia circolare, perché dal riciclo di vetro colorato e non colorato raccolti insieme si può ottenere solo vetro colorato e, di conseguenza, per ottenere un vetro bianco da materiale riciclato di vari colori sarà perciò indispensabile usare più materie prime.

Lo spiega meglio il presidente Co.Re.Ve, Gianni Scotti: “Bottiglie verdi o ambra si possono produrre caricando i forni con materia prima seconda, cioè vetro riciclato, in quantità fino al 95%, mentre al momento per quelle bianche la percentuale di materia seconda è di circa il 20%. È chiaro che separando alla raccolta il vetro per colore il risparmio è enorme sull’energia necessaria per la fusione e sulla materia prima. Non ultimo, si riducono gli scarti di lavorazione”.

Il servizio di raccolta dei contenitori è svolto con automezzi alimentati a bio metano, combustibile prodotto dalla fermentazione della frazione organica raccolta nei comuni, il che rende ancora di più il progetto “un esempio virtuoso di economia circolare con ricadute positive a più livelli – aggiunge Scotti – i primi risultati indicano una percentuale di vetro non colorato sul totale che risulta mediamente pari al 30% ed un generale miglioramento della qualità del vetro raccolto“.

“Riciclando il vetro per colore – conclude il presidente di CoReVe – prevediamo che il risparmio energetico sarà sempre maggiore. Al momento è appunto in corso uno studio della Stazione sperimentale del vetro di Murano per calcolarlo”.

CoReVe ci tiene a precisare che “non si tratta tanto di una questione estetica, quanto piuttosto della necessità di recuperare materia prima seconda di alta qualità, indispensabile per la produzione di nuovi imballaggi, bottiglie, vasetti e bicchieri, trasparenti, richiestissimi sul mercato e impossibili da realizzare partendo da frammenti di vetro colorato”.

Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia si conferma prima nel riciclo: forse non è un caso che proprio qui, nel 1986 al largo dell’isola di Grado, naufragò la Julia Felix, una nave da carico romana affondata nel 199 a.C., che nella sua stiva trasportava, oltre ad anfore e alimenti, una botte piena di vetro in frantumi, destinato al riutilizzo.

L’articolo Differenziare il vetro per colori: l’esempio virtuoso del Friuli Venezia Giulia proviene da The Map Report.