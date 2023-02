DIG aponta suposta ‘conduta irregular’ em ação que terminou com policial civil morto a tiros

Policial da capital Gabriel Jorge Thomé, de 40 anos, foi assassinado na segunda (6), em São Carlos (SP). Um suspeito envolvido no crime foi preso e outras três pessoas são procuradas. DIG investiga assassinato de policial civil em São Carlos

Policiais civis da capital que estiveram em São Carlos (SP), na segunda-feira (6), tiveram uma possível ‘conduta irregular’ que será investigada pela Corregedoria da polícia, segundo o delegado João Fernando Baptista da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A ação deles terminou com a morte a tiros do policial civil Gabriel Jorge Thomé, de 40 anos.

“Essa conduta irregular vai ser investigada pela Corregedoria da Polícia Civil de Ribeirão Preto”, disse o responsável pela DIG em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

Segundo um homem, que se diz informante da polícia e foi preso por associação ao tráfico, os policiais estariam na cidade para uma ocorrência de tráfico quando aconteceu uma discussão seguida de tiros. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram informadas pela polícia.

A polícia instaurou dois inquéritos, um deles para apurar o homicídio e outro para investigar o tráfico de drogas. Outras 3 pessoas envolvidas foram identificadas e são procuradas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil pediu a prisão de três suspeitos envolvidos no assassinato do policial.

“Diligências prosseguem para prender os autores. A SSP esclarece ainda que a ocorrência está sendo investigada por meio de inquérito policial instaurado pela 3º Corregedoria Auxiliar, que também abriu apuração preliminar para o esclarecimento dos fatos. Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”, informou no comunicado.

Suspeitos foragidos

O delegado não deu detalhes sobre as supostas irregularidades cometidas pelos policiais e o motivo da equipe estar em São Carlos.

Em relação ao assassinato do policial civil, Baptista disse que a DIG foi a campo na noite do crime e já identificou as pessoas envolvidas no homicídio, os dois executores e mais uma mulher. O suposto informante da polícia, que estava no local do crime, foi preso.

O corpo de Thomé, que trabalhava na capital, será sepultado no Cemitério Parque Pinheiros, em São Paulo, às 16h desta terça-feira. O policial deixa esposa e quatro filhas.

O crime

O crime aconteceu por volta 18h30 na Rua Antônio Pereira Moraes, no Jardim Zavaglia. De acordo com o registro da PM, uma equipe estava em patrulhamento pela área rural quando foi comunicada sobre a ocorrência de disparo de arma de fogo e que havia um indivíduo baleado.

A PM seguiu pela estrada de terra do bairro Eduardo Abdelnur quando se deparou com um suspeito correndo pela via. Os policiais realizaram a abordagem e nada de ilícito encontrado.

Questionado sobre o homicídio, o homem confessou que estava no local e se evadiu no momento da troca de tiros, informando ainda que a vítima era policial civil e que estava junto no momento do crime.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito afirmou que era informante da polícia e que ele, a vítima e mais três pessoas vieram da capital para São Carlos para uma ocorrência de tráfico de drogas.

Houve uma discussão e disparos de arma de fogo, sendo que dois tiros atingiram o policial. Os motivos ainda não foram esclarecidos.

Apreensão

Material apreendido pela Polícia Civil após crime em São Carlos (SP)

A polícia apreendeu três automóveis foram apreendidos, dois deles alvejados por disparos de arma de fogo, sendo um Volkswagen Up! da vítima e dois Hyundai Hb20 envolvidos no crime.

Também foram apreendidos nas residências dos suspeitos um revólver Taurus 357, uma pistola Taurus calibre nove milímetros, sete aparelhos celulares, uma máquina de contar dinheiro, 23 gramas de maconha, 48 gramas de crack, materiais para embalar drogas e R$ 1,6 mil.

O informante detido pela PM foi preso pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos apura o caso de homicídio

