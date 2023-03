DIG de Rio Claro esclarece roubo após prisão de suspeito que agrediu vítima com coronhadas

Homem de 28 anos foi deito pela PM. De acordo com a Polícia Civil, ele tem perfil agressivo e passagens por diversos crimes. Delegacia de Investigações Gerias (DIG) de Rio Claro (SP)

Polícia Civil/Divulgação

Um suspeito de roubar e agredir a vítima com socos e coronhadas durante assalto em Rio Claro (SP) foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira (27). Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 que pode ter sido usado no crime ocorrido dia 17 deste mês.

Dez dias após o assalto, o suspeito foi detido pela PM depois de ameaçar e agredir a esposa com o revólver. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), ele tem perfil agressivo e passagens por diversos crimes, incluindo roubo.

O último deles caso aconteceu em uma loja de roupas na Vila Alemã. Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou de moto ao local e anunciou o roubo. Ele obrigou a vítima a fazer um pix no valor de R$ 700 e ainda pegou celular dela.

A proprietária da loja não reagiu, porém o suspeito a agrediu com coronhadas na cabeça. Ele ainda a derrubou e desferiu inúmeros chutes e socos contra a mulher que ficou gravemente ferida. A vítima levou quase uma dezena de pontos na cabeça.

Os investigadores da DIG conseguiram identificar o autor do crime. A polícia requisitou à Justiça um mandado de busca e apreensão e a prisão temporária do criminoso.

Vítima foi agredida durante assalto em Rio Claro (SP)

Polícia Civil/Divulgação

Prisão em flagrante

O homem foi detido pela PM por volta das 15h de segunda-feira em uma casa próxima a da sogra dele, no bairro São Miguel.

Segundo a DIG, a esposa do suspeito, após sofrer agressões e ameaça de morte, conseguiu sair de casa e procurar por ajuda.

A mulher encontrou uma viatura da PM e contou aos policiais que o marido tinha ameaçado ela com uma arma de fogo e que levou coronhadas na nuca.

A vítima disse que o marido estava na casa da mãe dela. Os policiais foram ao local e encontraram o suspeito, que tentou fugir pulando por telhados de residências vizinhas. Ele acabou se ferindo e precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Policiais da DIG que estavam em diligências próximas ao local, comunicaram à PM que também havia um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que foi levado para o Plantão Policial.

De acordo com a DIG, durante o interrogatório ele permaneceu calado e não respondeu nenhuma pergunta. O suspeito foi indiciado pelo crime de roubo e aguardará decisão da Justiça quanto à prisão preventiva.

