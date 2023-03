DIG localiza frigorífico clandestino e dois são detidos em Cordeirópolis; 600 kg de carne serão descartados

Segundo a polícia, no local eram preparados produtos sem autorização dos órgãos competentes e em “péssimas condições de higiene”. Estabelecimento foi lacrado. Pedaços de carne em frigorífico clandestino localizado em Cordeirópolis

A Polícia Civil informou que realizou um flagrante de frigorífico clandestino, na manha desta sexta-feira (31), em Cordeirópolis (SP). Dois responsáveis pelo local foram detidos e o estabelecimento foi lacrado.

A ação foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Limeira (SP), em uma fábrica de embutidos, que trabalha com derivados de suínos. Segundo a polícia, no local eram preparados produtos sem autorização dos órgãos competentes e em “péssimas condições de higiene”.

Equipamento utilizado em frigorífico clandestino em Cordeirópolis

Também conforme a corporação, no local foram encontrados cerca de 600 quilos de proteína animal “que exalava forte odor pútrido”, motivo pelo qual foi acionado o Sistema de Inspeção Municipal da cidade e equipe de perícias criminalísticas de Limeira.

O delegado Siddhartha Carneiro Leão, que responde interinamente pela unidade, compareceu ao local e os dois responsáveis pela empresa foram detidos. O caso ainda estava em andamento até a última atualização desta notícia.

Segundo o chefe de polícia, foi apurado que a carne estava sendo processada para comercialização em Limeira.

Carnes localizadas em frigorífico clandestino em Cordeirópolis

Segundo o Sistema de Inspeção Municipal, o local era impróprio para a manipulação dos produtos e eles não tinham conservação adequada. Além disso, a produção era realizada sem qualquer tipo de alvará, também de acordo com o órgão.

Devido a estas condições, foi lacrado o estabelecimento e as carnes foram encaminhadas para descarte. O estabelecimento só poderá ser reaberto se todas os problemas forem solucionados.

Os dois presos, de 38 e 71 anos, vão ficar sob custódia policial pelo menos até este sábado (1º), quando vão passar por audiência de custódia, que vai decidir se vão responder pelo caso na prisão ou em liberdade. Eles foram indiciados por crimes conta o consumo.

Vito Califano