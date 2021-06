digestione-lenta?-come-sgonfiarsi-scegliendo-i-giusti-alimenti

Digestione lenta? Gonfiore e fastidio addominale? Ecco i migliori rimedi naturali e sane abitudini alimentari da adottare.

Mal di stomaco, reflusso e mancanza di appetito sono spesso sintomi di una digestione difficile, lenta e faticosa. Riuscire a trovare il giusto equilibrio con il cibo e con uno stile di vita sano ogni giorno può sembrare davvero difficile. Tuttavia, adottando delle sane abitudini e evitando certe combinazioni alimentari, potete riuscire ad affrontare al meglio la giornata senza avere fastidi allo stomaco e senza sentirvi sempre stanchi e affaticati. Detto questo, potreste anche essere in cerca di rimedi per digestione lenta: di seguito ne abbiamo recuperati alcuni naturali dall’antica saggezza delle nonne.

Se il problema è grave e persiste vi consigliamo ovviamente di consultare il medico. In caso contrario, se siete in cerca di spunti a scopo informativo, questi potrebbero fare al caso vostro. Vediamo quali possono essere le soluzioni da adottare per affrontare un pasto leggero ma nutritivo e quali sono i rimedi a cui ricorrere in caso di difficoltà a digerire.

Digestione lenta: rimedi naturali

Non citeremo farmaci, ma solo rimedi naturali: frutta, verdure ed erbe possono essere un valido aiuto in caso di digestione difficile.

donna con il mal di stomaco

Limone

Il limone è senza dubbio il rimedio per eccellenza per digerire, anche dopo le grandi abbuffate. Contrariamente a quanto molti credono (e cioè che il limone “stringa”) è ricchissimo di fibre!

Preparate una semplice spremuta di limone (usate anche un limone intero) e aggiungete un po’ di acqua Se non sopportate il gusto acido, potete dolcificare la bevanda con un po’ di zucchero o miele. Sorseggiate e inizierete presto a sentirvi meglio.

Zenzero

Per ottenere dei risultati ancora più efficaci, preparate una tisana digestiva che combini al limone, anche lo zenzero.

Procuratevi circa 1/4 di limone e 3 cm di radice di zenzero sbucciata. Mettete in acqua e fate bollire i due ingredienti freschi. Dopo alcuni minuti, spegnete il fuoco e lasciate in infusione altri per dieci minuti prima di berla. Anche in questo caso, dolcificate a piacere. Otterrete un immediata sensazione di rilassatezza allo stomaco.

Bicarbonato

Un po’ meno gradevole, ma sempre efficace, è il bicarbonato.

In un bicchiere di acqua versate un cucchiaino di bicarbonato, aggiungete mezzo limone spremuto e girate per bene. Cercate di berlo in fretta senza fare troppe pause e vedrete che inizierete a digerire subito.

Salvia e alloro

Tra i rimedi preferiti dalle nonne ci sono anche la salvia e l’alloro.

Provate a preparare un decotto con alloro e rosmarino, aggiungendo questi ingredienti dopo che l’acqua sarà giunta a ebollizione. Lasciate in infusione almeno 10 minuti. Lasciate intiepidire e bevete: otterrete così un effetto rilassante su stomaco e intestino.

Digestione lenta: cause principali

Bruciore di stomaco

Oggi si soffre sempre di più di digestione lenta e gonfiore addominale e le cause di solito sono una cattiva alimentazione e lo stress. Mangiare di corsa durante la pausa pranzo o la sera prima di uscire non aiuta per niente, anzi!

È importante sedersi a tavola e mangiare con calma masticando per bene il cibo. Cercate anche di consumare cibi caldi e di accompagnare i pasti con verdure. Un accorgimento molto importante è quello di evitare di mangiare la frutta subito dopo il pasto. Invece di beneficiare dei principi nutritivi del frutto, il rischio è quello di rallentare la digestione e di causare gonfiore e fastidio addominale perché la frutta inizia a fermentare. Molto meglio mangiarla mezz’ora prima del pasto, oppure mezz’ora dopo. L’ideale è a stomaco vuoto.