Digitail reúne Magalu, Carrefour e Mr Q para discutirem inovação no varejo

Luiza Tajano, Charles Schweitzer e Quentin Humphrey serão três dos protagonistas da primeira edição do evento, que contará ainda com outros expoentes do setor

São Paulo, março de 2023 – A Gouvêa Experience, empresa especializada em gerar experiência de marca para a mais relevante comunidade de varejo do Brasil, divulgou três nomes de peso para a primeira edição do Digitail: Luiza Tajano (Magalu), Charles Schweitzer (Carrefour) e Quentin Humphrey (WGS).

Entre os nomes já confirmados, destaca-se a presença de Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, uma das mais influentes empresárias brasileiras.

Outro nome importante no evento será Charles Schweitzer, Diretor de Inovação do Grupo Carrefour. Schweitzer também compartilhou sua opinião sobre o Digitail: “Estarei presente no dia 18 de abril no Digitail falando um pouco sobre a ambidestria corporativa e a forma que criamos cultura de inovação dentro das organizações, se eu fosse vocês, não perderia! Vejo vocês lá!”

O evento tem como objetivo ser o catalizador da troca de boas práticas de transformação e inovação digital como forma de melhorar o ambiente de negócios, a oferta de canais e produtos e a experiência do cliente.

Além de Trajano e Schweitzer, o evento contará com outros importantes nomes do varejo nacional e internacional, incluindo nomes como Quentin Humphrey, ou simplesmente Mr. Q, Chefe de Engajamento de Clientes da WGSN, empresa prevê tendências de consumo e comportamento e é sempre presença garantida nas edições da NRF Big Show, maior evento de varejo do mundo que ocorre no inicio do ano em New York.

O trabalho de “Q” consiste em explorar mudanças culturais emergentes e decodificar as novas atitudes e interesses das gerações mais jovens, criando estratégias de engajamento e construção de comunidades. Ele ministrará a palestra Os cinco propulsores que transformarão o mercado até 2025.

O Digitail promete ser uma oportunidade única para profissionais e empresas do setor de varejo e consumo compartilharem conhecimentos e melhores práticas em transformação digital. Será uma chance para discutir as tendências e desafios do setor, bem como as oportunidades de crescimento em um mundo cada vez mais digital.

O evento será realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2023, em São Paulo, e contará com a participação de importantes nomes do varejo nacional e internacional.

Confira a programação completa em http://www.digitail.net.br

Serviço:

Onde: Villaggio JK – Rua Funchal, 500 – São Paulo (SP)

Quando: 18 e 19 de abril

Horário: das 8h30 às 17h

Sobre o Digitail

Trata-se da mais recente realização da Gouvêa Experience, vertical de eventos do Grupo Gouvêa Ecosystem e responsável pela realização anual do Latam Retail Show, mais relevante congresso para o varejo e consumo da América Latina.

Sobre a Gouvêa Experience

Uma empresa que pertence a holding Gouvêa Ecosystem, e que atua na vertical de experiências de marca para a mais relevante comunidade de varejo e consumo do país. Por meio de seus eventos e missões internacionais, antecipa tendências e dá acesso direto às mais relevantes lideranças do setor varejista no Brasil e no mundo.

A Comunidade Gouvêa Experience reúne público altamente qualificado, composto por empresários, sócios, gerentes, diretores, líderes, membros de alta gestão de empresas do segmento de varejo e consumo.

Sobre a Gouvêa Ecosystem

Somos um ecossistema de consultorias, soluções e serviços, que atua em todas as vertentes dos setores de consumo, varejo e distribuição. Trabalhamos juntos às empresas desde a estratégia, passando pela implantação até a operação.

Atuando desde 1989, nos tornamos referência no mercado e temos orgulho de sermos reconhecidos pelos nossos clientes como os que melhor conhecem, dominam e trafegam no segmento de consumo e varejo no Brasil, com visão global atualizada.

Temos como missão contribuir ativamente, junto ao cliente, para o desenvolvimento dos mercados em que operamos.

