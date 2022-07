«Digital Breakfast», Electrolux Professional sperimenta l’academy aziendale a colazione di Lacerba

Sviluppare nuove competenze sfruttando il momento della colazione. È il cuore delle “Digital Breakfast”, l’innovativo percorso di formazione che Lacerba, startup specializzata nell’e-learning design per la digitalizzazione delle imprese, ha messo a punto per il team di Electrolux Professional. Più di cento dipendenti da formare nell’utilizzo di diversi applicativi per l’organizzazione del lavoro, riuniti a colazione in modo da conciliare le varie esigenze di orario durante la giornata con la convivialità del momento.

Il corso si è svolto tra maggio e giugno in sei appuntamenti live per approfondire l’utilizzo di alcuni dei principali software per la produttività, tra cui Microsoft Teams e le sue diverse integrazioni, Yammer, Share Point, One Drive, Planner e Office365. Mentre le lezioni live si sono tenute ogni venerdì a ora di colazione, affrontando le questioni più strategiche sull’implementazione degli applicativi in azienda, gli argomenti più tecnici sulle funzionalità dei programmi sono stati affrontati all’interno di una serie di video-pillole erogate in modalità asincrona, da rivedere in qualsiasi momento.

«La nostra attenzione alla digital transformation è sempre molto forte», ha detto Simonetta Frau, HR TM – Group Learning & Development di Electrolux Professional. «Abbiamo voluto coltivarla intraprendendo questo percorso con l’obiettivo di acquisire maggiore consapevolezza sulle potenzialità dei principali tool operativi a nostra disposizione, ora più che mai fornendo una visione pratica e strategica che potesse offrire spunti per l’utilizzo nel day-by-day. La collaborazione con Lacerba si è rivelata preziosa per il successo dell’iniziativa, confermata dalla grande popolarità e da NPS molto elevati che il format ha riscontrato tra i colleghi in termini di entusiasmo e partecipazione».

Al percorso di formazione, interamente facoltativo, si sono iscritti oltre 100 dipendenti della sede di Pordenone di Electrolux Professional, leader B2B per la produzione e vendita di apparechiature dei settori Food, Laundry e Bevarage. A condurre il corso sono stati Antonio Di Turi, big data engineer consultant di Data Reply a Monaco di Baviera, e Davide Lista, software engineer di SienaGenTest.

«Creare percorsi formativi su misura in base alle esigenze dei team è la nostra sfida quotidiana», dice Michele Di Blasio, Ceo e co-founder di Lacerba. «Con Electrolux Professional abbiamo messo a punto un format che permettesse di unire le esigenze di agenda di un team molto ampio con la necessità di confronto e scambio che l’oggetto della formazione richiedeva. Facendo di necessità virtù, abbiamo optato per un ciclo di lezioni live caratterizzate da un clima del tutto informale, a ora di colazione, di venerdì, a ridosso del fine settimana. Questi incontri hanno offerto l’occasione per ragionare assieme ai docenti sulle strategie migliori per implementare i tool oggetto della formazione, e l’atmosfera che si è creata è stata determinante per il buon riscontro in termini di presenze. Gli argomenti più tecnici sono stati invece affrontati nelle lezioni registrate, in modo che ognuno potesse seguirle e mettersi al passo nel momento migliore per sé».

Lacerba

Lacerba è una startup innovativa che crea e progetta corsi di formazione online, per aziende e privati, legati allo sviluppo delle competenze digitali. Dopo essere stata lanciata a Berlino, la startup ha messo definitivamente radici a Milano. Oltre a offrire decine di corsi on demand, condotti da un pool di docenti professionisti del marketing e della programmazione, Lacerba è specializzata nel design di percorsi formativi customizzati e nello sviluppo di tecnologie cui facilitare i processi di upskilling e reskilling. Nel corso degli ultimi anni, con la progressiva digitalizzazione del mondo della formazione aziendale, Lacerba ha potuto raccogliere i frutti di un lungo lavoro di produzione di contenuti «nativi» per l’erogazione online, vedendo raddoppiare il suo fatturato e triplicare le ore di contenuti visualizzati.