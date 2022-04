Digital responsibility è il tema chiave di questa puntata. Grazie a Pietro Jarre, esperto del tema, Anna Forciniti focalizza l’attenzione di ActioNow sul digitale e su come possa essere usato in modo più responsabile, giusto e pulito partendo dalle aziende e dall’ambiente di lavoro.

ActioNow offre uno sguardo approfondito sul concetto di sostenibilità agita attraverso le 5 P dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Prodotta da Rinascita Digitale la rubrica dà spazio a notizie dall’Italia e dal mondo, ospiti e case history di rilievo per dimostrare che un futuro sostenibile è possibile e necessario a partire proprio da ora, attraverso l’azione che coinvolge persone, aziende e governi. Niente più scuse, il futuro è oggi.

L’articolo Digitare meno, digitare tutti proviene da The Map Report.