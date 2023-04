Digjen tri vetura të tjera me targa RKS digjen në veri

Shefi i kabinetit të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, Blerim Vela ka njoftuar se janë djegur edhe tri vetura të tjera me targa RKS në veri.

“3 makina të tjera janë djegur në Leposaviq. Të diskredituara dhe me mbështetjen e pakësuar nga serbët e Kosovës, strukturat ilegale të Serbisë po përdorin taktika kriminale dhe terrorizuese”, ka shkruar Vela në Twitter.

Vela ka thënë se sundimi i ligjit do të mbizotërojë dhe “çdo fajtor do të sillet para drejtësisë. Regjimi piromane i Vuçiqit do të dështojë”.

Another 3 cars burnt in Leposavic. Discredited & with diminishing support from #Kosovo Serbs, #Serbia’s illegal structures are resorting to criminal and terrorizing tactics. Rule of law will prevail & every culprit will be brought to justice. Vučić’s pyromaniac regime will fail.

